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Инвестиционная выставка "Камчатка – 2017" представит проекты в интерактивных макетах
Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.
Посетители выставки смогут познакомиться с важными для Камчатки реализуемыми и планируемыми к реализации инвестиционными проектами в разных муниципальных районах края. Самые крупные проекты региона будут наглядно представлены на макетах.
«Впервые на Камчатке можно будет увидеть интерактивные проекционные макеты территории опережающего развития "Камчатка" и туристического комплекса "Петровская сопка". На макетах наглядно показаны проекты по развитию туристической, транспортной и агропромышленной сфер Камчатского края, - сказали в КВЦ-Инвест. - Интерактивный макет – это не просто статичный объект, а динамично меняющийся и отражающий особенности рельефа, смену времен года и важную информацию о выбранном проекте. Особенно интересно многим посетителям будет увидеть будущий облик международного аэропорта в городе Елизово».
Выставка будет работать с 29 июня до 1 июля включительно по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д.62 (КВЦ). Режим работы: 29.06 и 30.06 с 10.00 до 18.00, 01.07 с 12.00 до 18.00.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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