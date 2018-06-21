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Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
13 июля к причалу № 5 морского вокзала Петропавловска-Камчатского пришвартовалось круизное судно "Силвер Эксплорер" под флагом Багамских островов, оно прибыло из США. Об этом сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям.
На борту морского лайнера находились 115 иностранных пассажиров (в основном американских) и 110 человек - членов экипажа. Для туристов подготовлена разнообразная экскурсионная программа в Петропавловске-Камчатском, организованы обзорные экскурсии по городу с посещением достопримечательностей и музеев, знакомство с историей, традициями и бытом коренных малочисленных народов Камчатки.
"В этот раз более половины туристов закончат программу на Камчатке и покинут полуостров регулярными авиарейсами. На смену им через аэропорт Петропавловска-Камчатского прибудут новые пассажиры. Для них также подготовлена туристическая программа, посвященная знакомству с полуостровом", - рассказали в агентстве.
Круизная программа предусматривает посещение Кроноцкого и Корякского заповедников, Командорских остров и др.
Судно покинуть порт Петропавловск-Камчатский 15 июля.
Досье "Дальневосточного капитала": Круизный лайнер «Silver Explorer» компании Silversea был построен в 1989 году, имеет длину 108 метров и водоизмещение 6072 тонны. Корабль способен разместить на борту до 163 пассажиров в 68 каютах. Лайнер «Silver Explorer» имеет статус «пять звезд». На борту есть ресторан, библиотека, салон красоты, фитнес-центр, спа-центр.
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