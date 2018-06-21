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Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза

В Камчатском крае зарегистрированы 98 резидентов с объемом инвестиций 7,3 миллиарда рублей

Как сообщила руководитель агентства приоритетных проектов развития края Юлия Харитонова, режим СПВ на Камчатке уверенно набирает популярность, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Только с начала года количество резидентов СПВ выросло в 2,5 раза. Сейчас в крае зарегистрированы 98 резидентов с объемом инвестиций 7,3 миллиарда рублей. Запуск этих предприятий позволит создать на Камчатке 1400 новых рабочих мест. Если сравнивать нынешние показатели с концом 2017 года, то количество резидентов и вовсе увеличилось в 5,5 раз, а сумма их вложений – на 3 миллиарда рублей», – объяснила Юлия Харитонова.

Она добавила, что на рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся еще 18 заявок от предпринимателей, планирующих вложить в свои предприятия на Камчатке 2,1 миллиарда рублей. Учитывая, что режим СПВ в регионе работает в границах Петропавловск-Камчатского городского округа, большая часть компаний собирается зарабатывать на оказании услуг населению, а именно: строительстве ярмарочных и выставочных центров, кафе, гостиниц, фитнес-клубов, спортивных центров, а также автозаправок, стоянок, и складских помещений.

Исполнилось 3 года подписанию закона "О свободном порте Владивосток". Документ был подписан Президентом РФ 13 июля 2015 года, вступил законную силу 12 октября 2015 года. О реализации закона на Камчатке и проекте первого краевого резидента рассказали в агентстве приоритетных проектов развития региона.

Режим СПВ был распространен на Петропавловск-Камчатский в 2016 году. Первым резидентом порто-франко стало ООО «Новый дом». 30 января 2017 года инвестор подписал соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», после чего начал возводить пятизвездочную гостиницу, аналогов которой на Камчатке нет.

На данный момент на объекте в столице субъекта завершаются монолитные работы. На 99 % готов каркас комплекса: 15- и 13-этажных зданий. Следующим этапом возведения гостиницы станет монтаж инженерных коммуникаций, фасадов и кровель. К этим работам планируется привлечь от 300 до 400 строителей.

«На этом этапе мы планируем воспользоваться достаточно существенной для нашей компании преференцией, которая предусмотрена режимом СПВ. Часть материалов и оборудования, которые мы используем при строительстве, импортного производства. Статус резидента дает нам возможность не оплачивать ввозную таможенную пошлину, что позволит нам сэкономить от 10 до 15 % от общей стоимости. Компания уже вложила в реализацию проекта более 550 миллионов рублей, общий объем заявленных инвестиций – 1,3 миллиарда рублей», – сказал генеральный директор ООО «Новый дом» Михаил Смирнов.

По плану инвестора, комплекс будет включать в себя административное здание с офисными помещениями, гостиницу «пять звезд» на 177 номеров, фитнес-центр с 25-метровым бассейном, SPA-центром и баней в корейском стиле, различные развлекательные заведения, а также концертный зал (он же конференц-зал) на 500 мест. Последний по задумке дизайнеров будет оформлен природным сланцем, что со стороны сделает его похожим на вулкан.

При возведении высотного здания учтены сейсмические условия. Срок окончания строительства – первый квартал 2020 года.

«С начала реализации проекта мы находимся в тесном контакте с Правительством Камчатского края. Вопросы, а они возникают постоянно, решаются в первоочередном порядке. Статус резидента СПВ помогает нам избежать ряда бюрократических препятствий», – добавил Михаил Смирнов.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: туризм  резидент  Камчатский край  строительство  свободный порт  Камчатка 


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