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16 Августа 2018, 11:06 | Регион сегодня

Резидент ТОР "Камчатка" начал строить котельную для своего рыбзавода

Компания "Камчаттралфлот" приступила к строительству котельной для обеспечения будущего рыбоперерабатывающего производства горячей водой и паром

Компания «Камчаттралфлот» приступила к строительству котельной для обеспечения будущего рыбоперерабатывающего производства горячей водой и паром. Энергообъект, состоящий из трех пароводогрейных котлов, будет введен в эксплуатацию в ноябре текущего года, что обеспечит проведение отделочных работ и монтажа оборудования в здании завода зимой.

Создание комплекса по глубокой переработке морских биоресурсов мощностью около 20 тысяч тонн в год идет на территории опережающего развития «Камчатка» по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Вложения в проект составят 1,4 млрд рублей, на запущенном производстве будет создано 151 рабочее место. В рамках проекта предполагается переработка и консервирование минтая, трески и лосося для обеспечения потребностей жителей региона в качественном, свежем и недорогом продукте.

В ходе строительных работ полностью залиты фундаменты здания рыбоперерабатывающего завода, идет монтаж металлоконструкций и устройство монолитной плиты. Близятся к завершению работы по сооружению фундаментов локально-очистных сооружений, строители приступили к обратной засыпке грунта. В конце августа начнётся устройство наружных сетей.

«Строительство завода идет с опережением. Есть уверенность, что запустим предприятие раньше заявленного срока, ориентируемся на октябрь 2019 года, - говорит генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов. - Благодаря статусу резидента ТОР «Камчатка» получили два земельных участка. «Корпорация развития Дальнего Востока» помогает решать абсолютное количество всех возникающих вопросов, очень быстро согласовываются документы. После ввода завода в эксплуатацию начнем пользоваться еще одним инструментом поддержки – налоговыми льготами».

Отметим, реализация проекта компании «Камчаттралфлот» ведется при активном участи дочернего общества АО «КРДВ» - ООО «Управляющая компания ТОР «Камчатка». Как отмечает директор ДЗО Анатолий Ким, данный резидент ТОР является одним из самых дисциплинированных в части своевременного выполнения взятых на себя инвестиционных обязательств по проекту. В свою очередь АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в рамках создания инфраструктуры выполнит строительство автомобильной дороги местного значения от ул. Молчанова до портовых сооружений ООО «Камчаттралфлот» на территории площадки «Центр» ТОР «Камчатка».

«Работы по строительству инфраструктуры на дальневосточных площадках территорий опережающего развития идут с учетом заявок резидентов, согласно утвержденным графикам, – заявляет генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. – Мы понимаем, что наличие инфраструктуры – это одно из основных условий деятельности резидентов ТОР, поэтому стараемся синхронизировать все процессы с ходом реализации проектов».

Напомним, ТОР «Камчатка» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года №899 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». В настоящее время в ТОР реализуется 67 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 28,8 млрд рублей. К сегодняшнему дню инвесторы реализовали 8 проектов, фактически вложив 1,9 млрд рублей и создав 236 рабочих мест.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: котельная  рабы  Камчатка 


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Комментарии
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