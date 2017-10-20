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Четверг| 16 Ноября, 14:42 |
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На развитие сельского хозяйства Камчатки направлено более 1 млрд рублей
С начала года на реализацию госпрограммы края по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия направлено 1 121,606 млн. рублей, что на 9,13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в рамках заседания Правительства Камчатского края, прошедшего под руководством первого вице-губернатора Ирины Унтиловой, сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав Черныш.
«В текущем году агропромышленный комплекс Камчатского края уже показал достойные результаты, - отметил замминистра. - Объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил 8,189 млрд. рублей. Прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 7,7%. Объем промышленного производства в пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбопереработки) составляет 3,49 млрд. рублей, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года».
На сегодняшний день в крае завершена уборка картофеля и овощей. Наблюдается рост объемов производства продукции растениеводства. Предприятиями произведено: картофеля – 52,7 тыс. тонн (+1,6%), овощей открытого и защищенного грунта – 18,695 тыс. тонн (+2,6%).
Поголовье скота на предприятиях края в полном объеме обеспечено кормами на зимний стойловый период 2017-2018 года. В целом по хозяйствам заготовлено – 58,3 тыс. тонн грубых и сочных кормов, в том числе сена – 10 тыс. тонн, силоса – 33,9 тыс. тонн, сенажа в упаковке – 14,4 тыс. тонн.
«Хочется отметить, что сельскохозяйственные культуры возделываются на площади немногим более 21 тыс. га, из которых 17,5 тыс. га занято кормовыми культурами. Наша задача – вовлечение в оборот неиспользуемых земель. В текущем году выполнены работы, обеспечивающие эффективную работу всего агропромышленного комплекса: закуплены минеральные удобрения (1,3 тыс. тонн), семена многолетних трав для выращивания кормовых культур (873,273 тонны), приобретены семена картофеля высших репродукций (элиты, суперэлиты). Отремонтированы мелиоративные системы на площади 157,4 га», - сказал Вячеслав Черныш.
Положительная динамика отмечается и в животноводстве. Производство молока в крае увеличено на 1522 тонны к аналогичному периоду 2016 года и составило 14629 тонн. Производство мяса всех видов в живом весе увеличено на 1284 тонны к уровню 2016 года и составило 4,65 тыс. тонн.
«Сложным остается текущий год для оленеводческих хозяйств края. В результате лесных пожаров, вызванных засушливым летом 2016 года, потеряна значительная часть оленьих пастбищ. Оленеводы вынуждены менять пастбища и маршруты. Тем не менее, по предварительным данным, удалось сохранить поголовье оленей на уровне 2016 года. На 1 октября 2017 года численность оленей в хозяйствах всех категорий составила 48,9 тыс. голов», - сказал Вячеслав Черныш.
Увеличение объема производства продукции животноводства влечет за собой увеличение производства концентрированных кормов для животных. Производство кормов за 9 месяцев 2017 года выросло с 13 351,5 тонн до 18 692,1 тонн, что на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Объем производства в пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбопереработки) по состоянию на 1 октября 2017 составляет 3,49 млрд. руб. и остается на уровне соответствующего периода 2016 года. В целом индекс производства, по предварительным данным, составил 110%. Выросло производство молочных продуктов на 6,3 %, переработка овощей - в 1,5 раза.
«Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и социальной сфере села. В рамках госпрограммы ведется работа по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья. Данная поддержка существует в крае с 2005 года. За истекший период 2017 года выдано 24 свидетельства, из них 12 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам на селе. Кроме того, в сельской местности завершается строительство двух многоквартирных домов: 40-квартирного в селе Мильково и 12-квартирного в селе Никольское», - добавил Вячеслав Черныш.
Он отметил, что во исполнение Указа Президента до конца текущего года минсельхозом края будет подготовлен проект плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства региона на 2017-2025 годы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На развитие сельского хозяйства Камчатки направлено более 1 млрд рублей
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