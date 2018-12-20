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Еще два каюра подали заявки на участие в "Берингии-2019"
Тридцатидвухлетний хозяин питомника ездовых собак «Камрест» не только решил побороться за призовое место в общем зачете, но претендует на получение награды в номинации «За верность традициям Севера», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Четырнадцатая заявка пришла от самого юного каюра «Берингии-2017» Александра Чуприна. В 2017 на марафонской дистанции дебют был достаточно успешным – 7 место в общем зачете. Но уже в следующей гонке, «Берингии-2018», молодому каюру удалось значительно улучшить свой результат – 5 место из 11 возможных. Пройдя весь маршрут гонки «Берингия-2017» на деревянной нарте, каюр был отмечен наградой за третье место в номинации «За верность традициям Севера», на которую претендует и в этом году.
«Номинация «За верность традициям Севера» учреждена три года назад по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Участниками номинации становятся те каюры, которые идут в гонку на деревянных традиционных нартах и подавшие соответствующую заявку. Также приветствуется, если участники проходят трассу в национальной одежде коренных народов Камчатки», - объяснил Вице-Губернатор Камчатского края, председатель организационного комитета «Берингии-2019» Алексей Войтов. - Номинация «За верность традициям Севера» носит имя оленевода из села Тымлат Алексея Спиридоновича Колегова, который в 2006 году в возрасте 70 лет прошел всю гонку на камчатской традиционной нарте и первым финишировал в Оссоре, опередив каюров на спортивных нартах».
В настоящее время в Оргкомитет гонки поступили уже 14 заявок на участие. 10 из них подали камчатские каюры: Геннадий Вагальнав, Андрей Притчин, Андрей Семашкин, Анастасия Семашкина, Алиса Ищенко, Герман Айначгин, Андрей Казаков, Иван Субботин, Евгений Бородай и Александр Чуприн. 4 заявки пришли с «большой земли»: Михаил Шелковин – республика Карелия, Вячеслав Демченко – Москва, Денис Рябухин –Хабаровск и Алексия Шоффа – Швейцария.
Заявочная кампания на «Берингию», гонку-пролог и детскую гонку «Дюлин» продлится до 1 февраля 2019 года. Заявки принимаются по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Телефон: 8 (4152) 42-53-06, факс 8 (4152) 42-50-43, эл. адрес: ShlykovaNV@kamgov.ru. Перечень документов и бланки заявок опубликованы на сайте www.beringia41.ru.
Напомним, что 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском состоится открытие детской гонки «Дюлин». 23 февраля там пройдет торжественное открытие «Берингии-2019». 2 марта праздник, посвященный старту гонки, проведут в селе Эссо. Технический старт «Берингии» назначен на 3 марта. Ожидается, что гонка 2019 года завершится 23 марта. Но точная дата, как и длина маршрута, зависит от погодных условий.
Стоимость билета – 400 рублей. Приобрести их можно на сайте ponominalu.ru
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