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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Января, 16:03 |
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На Камчатке пилотной зоной по внедрению современных цифровых решений стал водоканал
Цель подписанных документов – организация взаимодействия Правительства Камчатского края и компании "Ростелеком" в рамках реализации двух проектов – "Цифровой водоканал" и "Безопасный город". Оба проекта рассчитаны на автоматизацию процессов управления и контроля в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Камчатки, а также при обеспечении комплексной безопасности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы на Камчатке развивались передовые цифровые технологии, результатом внедрения которых станет повышение качества жизни наших жителей. Сегодняшнее подписание – только первый шаг. Теперь профильные ведомства совместно с партнерами из «Ростелекома» приступят к детальной проработке проектов, цель которых - повысить эффективность работы Камчатского водоканала с потребителями и разработать автоматизированную систему комплексной безопасности в Камчатском крае», – прокомментировал подписание соглашений Владимир Илюхин.
Для организации этой работы стороны создадут рабочие группы и специальные комиссии, а также будут привлекать экспертов.
«Развитие информатизации сегодня затрагивает практически любую социально-экономическую отрасль, в частности приоритетные сферы: общественную безопасность, государственное управление, коммунальную инфраструктуру, топливно-энергетическую область, транспорт и экологию. Компания обладает опытом и ресурсами для реализации проектов по созданию благоприятной цифровой среды в регионе, которые повышают качество жизни людей и инвестиционную привлекательность региона для бизнеса», – сказал вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
В качестве пилотной зоны по внедрению современных цифровых решений определен Камчатский водоканал.
«Мы рассчитываем, что в результате реализации проекта «Цифровой водоканал» будет решен целый ряд вопросов: повысится качество работы с абонентами, сократятся производственные издержки, и в целом повысится надежность обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Олег Кукиль.
Продолжается работа и по реализации проекта «Безопасный город».
«Обеспечение комплексной безопасности в регионе – очень важная задача, ведь речь идет о предупреждении чрезвычайных ситуаций и происшествий. Внедрение только одного из элементов «Безопасного города», такого как видеоаналитика, с подключением к единому ситуационно-мониторинговому центру позволит работать не на устранение последствий, а на предупреждение», – сказал Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Сергей Хабаров.
Напомним, в конце декабря губернатор Владимир Илюхин подписал соглашение о сотрудничестве с государственной корпорацией «Ростех» по развитию в Камчатском крае систем «Умный город» и «Безопасный город».
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