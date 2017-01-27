|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 17 Февраля, 20:14 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Режим ТОР "Камчатка" может быть расширен еще на два района
«На финише решение вопроса по Елизовскому району. Вся территория будет отнесена к территории Cвободного порта Владивосток. Сегодня речь также шла о возможности для бизнеса стать резидентами ТОРа в Карагинском и Соболевском районах. Речь идет о рыбопромышленном комплексе, о строительстве новых рыбоперерабатывающих мощностей на территории этих районов. Вложения около 1,5 миллиардов рублей, это наш камчатский бизнес», - рассказал Владимир Илюхин.
Одним из инициаторов инвестпроекта в Карагинском районе стала компания ООО «Укинский Лиман». Инвестор планирует построить на побережье современный завод по переработке рыбной продукции с комплексом производственного и холодильного оборудования. Объем инвестиций по проекту составляет более 1,1 млрд руб., количество новых рабочих мест – 155. Второй инвестор, ООО «Витязь-Авто», намерен построить современный рыбоперерабатывающий комплекс мощностью 150 тонн в сутки готовой продукции, в с. Устьевое Соболевского района. Объем инвестиций в предстоящее строительство превышает 200 млн руб. Заявки по этим проектам уже направлены в Корпорацию развития Дальнего Востока в рамках ТОР «Камчатка». По мнению Губернатора, расширение льготных режимов на другие территории края позволит стимулировать рост инвестиций в развитие региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Мы сегодня говорили о возможности унификации законодательства, о ТОР и Свободном порте, чтобы избежать слишком долгих процедур расширения режимов на новые территории. Александр Сергеевич занял принципиальную позицию, что этот вопрос надо решить. Это во многом бы способствовало привлечению новых инвестиций, в том числе на территорию Камчатского края, - сказал глава региона. - Для бизнеса появится реальная возможность практически в любой точке Камчатки, где он собирается реализовать свой проект, стать или резидентом ТОР или Свободного порта, получив соответствующие меры государственной поддержки».
Александр Галушка поддержал предложение главы региона о расширении механизмов ТОР «Камчатка» на другие районы края.
«Принцип такой: и на Камчатке, и в любом регионе Дальнего Востока, если есть живые инвестиционные проекты, есть интерес инвестора, достаточно быстро соответствующие режимы или меры поддержки предоставляются. Владимир Иванович отметил, что по ТОРам это проще сделать, потому что это постановление Правительства, мы можем районы добавить, а по Свободному порту - сложнее, потому что это закон. Поправки в закон – это более сложная, более долгая и многогранная процедура, чем поправки в постановление Правительства. Поэтому мы не видим никаких проблем, чтобы создавать там ТОР», - сказал глава Минвостокразвития.
Он подчеркнул, что в ходе заседания Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток в Камчатском крае участники обсудили возможные механизмы упрощения административных процедур при расширении особых режимов.
«Речь шла о том, чтобы сделать один механизм распространения режимов. Наверное, было бы разумнее это делать актами Правительства не только для ТОРов, но и для Свободного порта. Это один из выводов нашего обсуждения. Я попросил правовой департамент Министерства этот вопрос проработать, доложить. В этом и польза наших совещаний, когда мы на практике смотрим, как это работает на территории и какие моменты возникают, в каком направлении дальше совершенствовать законодательство. Мы этим тоже будем заниматься», - добавил Александр Галушка.
Напомним, Постановление Правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 года. Проект позволил ввести особый режим предпринимательской деятельности на 8 площадках, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. ТОР «Камчатка» предусматривает развитие двух основных специализаций: портово-промышленной и туристско-рекреационной. Для официальных резидентов территории опережающего развития предусмотрены различные налоговые льготы, административные преференции и меры финансовой поддержки. В настоящее время в качестве резидентов ТОР «Камчатка» зарегистрированы 19 инвесторов с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей.
- Минвостокразвития РФ и власти Камчатки разработают программу комплексного развития региона
- Режим ТОР "Камчатка" может быть расширен еще на два района
- Проект нового аэровокзала Камчатки представили на выставке NAIS-2017
- Фотовыставка "Морские млекопитающие заповедника "Командорский" откроется в Музее Мирового океана
- Открытие "Берингии-2017" пройдёт в формате спортивно-развлекательного марафона
- На Камчатке рассматриваются перспективы развития портовой инфраструктуры совместно с компанией Maersk
- Около 6000 вакансий открыто на Камчатке
- На создание и развитие туристической инфраструктуры Камчатки направлено 95 млн рублей
- На Камчатке новый морвокзал примет первых пассажиров круизного лайнера уже летом
- Резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются два предприятия с общим объёмом инвестиций 2,2 млрд рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.