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Инвестиционные проекты Камчатского края вынесены на обсуждение
16 мая в Петропавловске-Камчатском cостоялось заседание инвестиционного совета. В заседании приняли участие представители Внешэкономбанка, дочернего предприятия Внешэкономбанка ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Высшей школы экономики и адвокатского бюро «Вегас-Лекс».
В ходе заседания прошла презентация инвестиционных проектов Камчатского края. Были представлены проекты создания инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса региона, создания и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения Петропавловска-Камчатского, создания всесезонного горнолыжного курорта международного уровня, строительства детско-юношеского оздоровительного центра «Алые Паруса», развития сельхозпредприятий «Заречное» и «Пионерское», развития тепличного комплекса в Елизовском районе, модернизация системы обращения отходов производства и потребления, создания производства по получению нанодисперсного диоксида кремния.
Как отметила Министр инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова, прошедшее заседание инвестиционного совета позволит ускорить вопрос реализации инвестиционных проектов Камчатки.
«Проекты вынесены на обсуждение экспертам ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Внешэкономбанка и Высшей школы экономики. При их положительном заключении будет приниматься решение о совместной реализации проектов в рамках частно-государственного партнерства с участием Фонда и Внешэкономбанка. Правительство Камчатского края готово дать гарантии под «долгие» деньги, которые могут быть выделены Фондом для реализации проектов», - сказала Оксана Герасимова.
«С большой долей уверенности могу сказать, что мы, вероятно, будем принимать участие в таких проектах, как разработка месторождения пресной воды, строительства круглогодичного горнолыжного курорта, а возможно, и рада других», - сказал Геннадий Алексеев, генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
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