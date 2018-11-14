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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Ноября, 12:48 |
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Правительство Камчатского края и «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - стратегические партнеры
Согласно документу, Правительство Камчатского края и «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» теперь стратегические партнеры в области инвестиционной деятельности, а все совместные действия впредь будут направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития Камчатского края, укрепления его экономического и промышленного потенциала.
«Я рад, что представители фонда приехали на Камчатку, - сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, - Камчатка нуждается сегодня в инвестициях. Я надеюсь, что те встречи, которые были у вас здесь на полуострове, будут иметь положительное продолжение».
Напомним, что накануне, 16 мая, состоялось заседание инвестиционного совета в Камчатском крае, в котором приняли участие представители Внешэкономбанка, дочернего предприятия Внешэкономбанка ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Высшей школы экономики и адвокатского бюро «Вегас-Лекс».
В ходе заседания было представлено 10 инвестиционных проектов, а именно проекты создания инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса региона, создания и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения Петропавловска-Камчатского, создания всесезонного горнолыжного курорта международного уровня, строительства детско-юношеского оздоровительного центра «Алые Паруса», развития сельхозпредприятий «Заречное» и «Пионерское», развития тепличного комплекса в Елизовском районе, модернизация системы обращения отходов производства и потребления, создания производства по получению нанодисперсного диоксида кремния.
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