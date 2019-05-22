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Владимир Илюхин на открытии визит-центра: "Дорогу на Халактырский пляж мы обязательно построим"
Новый туристский информационный центр выполнен в виде "икринок": на побережье Тихого океана установили те самые павильоны, которые в сентябре прошлого года вызвали восторг гостей и участников Восточного экономического форума на острове Русский в Приморье. Для того, чтобы визит-центр органично смотрелся на Халактырском пляже, конструкции перекрасили в голубой цвет. В павильонах жители края могут получить консультации специалистов Камчатского туристского информационного центра, посмотреть фотографии и сувениры. В день открытия в одной из "икринок" был оборудован планетарий, в котором любой желающий мог посмотреть на звезды на сферическом экране, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
После осмотра визит-центра и прилегающей территории Губернатор Владимир Илюхин дал старт летнему туристическому сезону.
"Халактырский пляж – это уникальное место. Еще несколько лет назад здесь не было ничего, кроме дикой природы. Сейчас для комфорта камчатцев появились настилы, визит-центр, зона отдыха. Единственное, что мешает развитию территории – отсутствие достойного проезда. Могу сказать одно: как только мы уладим все юридические вопросы, связанные с землей, мы обязательно дорогу сюда построим, дорога будет обязательно. И благодаря этому Халактырский пляж станет еще одной точкой притяжения гостей и жителей Камчатки", – сказал Владимир Илюхин.
Губернатор края также вручил награды победителям всероссийского экологического проекта "Чистые игры", которые с утра очищали от мусора территорию пляжа, сортируя его по видам. Первое место в экологических соревнованиях заняла команда "Колхоз имени Кусто".
Параллельно с этим в кулинарных поединках состязались участники конкурса полевых поваров "Золотой котелок – 2019". Они готовили два обязательных блюда и одно – по авторскому рецепту.
Участники камчатской школы серфинга "Snowave Kamchatka" устроили серф-карнавал в стиле 70-80 годов. Кроме того, для гостей побережья Тихого океана в школе устроили день открытых дверей с презентацией летнего лагеря Surf kids, открытыми уроками на скейт рампе и баланс борде.
Для семей с детьми также были организованы мастер-классы и конкурсы. Каждого гостя пляжа угощали бесплатной ухой.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Владимир Илюхин на открытии визит-центра: "Дорогу на Халактырский пляж мы обязательно построим"
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