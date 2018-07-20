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17 Августа 2018, 10:00 | Регион сегодня |

Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока

Строительство парома повысит мобильность населения, создаст альтернативу воздушному сообщению и позволит увеличить туристический поток в регион

На Камчатке подведены итоги онлайн-голосования, по определению типа судна для организации регулярного сообщения между полуостровом и портами Дальнего Востока. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

На вопрос, на каком типе судна вы бы предпочли путешествовать из Петропавловска-Камчатского во Владивосток и другие порты Дальнего Востока, более 70% опрошенных камчатцев ответили, что на автопассажирском пароме.

«Растущие темпы социально-экономического развития региона, повышенный интерес к Камчатке со стороны туристов, иногородних и иностранных инвесторов, увеличение потребностей бизнеса в организации грузовых перевозок давно диктуют необходимость строительства именно грузопассажирского парома для организации  морского сообщения Камчатского края с портами Дальнего Востока. Не случайно жители полуострова большинством голосов отдали предпочтение именно этому виду судна.  Строительство  парома не просто повысит мобильность населения, но, что немаловажно, создаст альтернативу воздушному сообщению и позволит увеличить туристический поток в регион», – сказал и.о. министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Анатолий Банников.

Строительство грузопассажирского парома  будет финансироваться за счет средств федерального бюджета  в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

По итогам совместной работы Правительства Камчатского края и ФКУ «Дирекция госзаказчика» Росморречфлота в 2016 году  был разработан эскизный проект автопассажирского парома CNF22 вместимостью до 150 пассажиров и до 70 автомобилей. Его отличительной особенностью является возможность перевозки на грузовой палубе до 40 двадцатифутовых контейнеров (дополнительно 20 легковых автомобилей) с их самостоятельной обработкой (погрузкой / выгрузкой) без привлечения портовых мощностей.

Напомним, поручение провести социологический опрос населения края о типе судна для организации регулярного сообщения между Камчатским краем и портами Дальнего Востока дал в июле этого года заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки на Камчатку.
 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: паром  Камчатка  транспорт  туризм 


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