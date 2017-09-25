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Границы ТОР "Камчатка" будут расширены еще на семь муниципальных образований
Соответствующее Постановление Правительства РФ о расширении границ ТОР «Камчатка» подготовлено и в настоящее время проходит согласование в федеральных органах власти. Документ предполагает распространение границ особого налогового режима на муниципальные образования в 7 районах Камчатки: Соболевском, Усть-Камчатском, Быстринском, Карагинском, Олюторском, Тигильском и Усть-Большерецком. Это позволит реализовать 16 новых инвестиционных проектов в отдаленных районах края, сообщил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
«Семь муниципальных образований, с 16 проектами и с объёмом инвестиций примерно 50 млрд рублей. Как только будет принято решение о расширении территории, будем работать с инвесторами», - отметил по итогам совещания Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Одним из ключевых претендентов на получение статуса резидента ТОР «Камчатка» является проект индийской компании «ТАTА Power» по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе. Объем инвестиций по этому проекту превышает 33 млрд. рублей. Заявки на включение территорий в границы ТОР также подали инициаторы проектов в области рыбопереработки, добычи полезных ископаемых и туризма.
Также в ходе совещания обсуждался вопрос о включении территории главных воздушных ворот Камчатки в границы Свободного порта Владивосток. В международном аэропорту «Петропавловск-Камчатский» (Елизово) сегодня стартует реализация одного из ключевых проектов для региона — строительства нового пассажирского терминала.
«Если есть точки развития, если инвестор вкладывает деньги, мы точно найдём оболочку для того, чтобы они это делали более эффективно и с меньшим количеством препятствий. У нас для этого закон разработан о Свободном порте и о территории опережающего развития. Проблемы в этой части отсутствуют», - сказал Юрий Трутнев.
Напомним, что на Восточном экономическом форуме-2017 Камчатка подписала Соглашение о строительстве нового международного терминала с компанией «Аэропорты регионов». Общая сумма инвестиций - порядка 7 млрд рублей. Инвестор рассчитывает на получение ряда преференций в рамках особых режимов, действующих на Дальнем Востоке.
Кроме того, Юрий Трутнев отметил, что на Дальнем Востоке проводится большая работа по созданию Комплексных планов социально-экономического развития субъектов ДФО до 2025. Такой документ разработан и на Камчатке.
«Мы сегодня вторым вопросом рассматривали комплексный план социально-экономического развития — это начало пути. Мы только начинаем двигаться по планам», - сказал полпред.
Он добавил, что Комплексные планы наряду с долгосрочными мероприятиями должны включать в себя и мероприятия на ближайшую перспективу.
«Если мы написали план до 2025 года, мы должны точно знать, что мы будем делать в 2018 году. Прямо с начала знать, когда прописываем сроки бюджетных назначений, что на Камчатке построим в 2018 году, куда будут направлены федеральные средства, именно в части социального развития Камчатки», - отметил Юрий Трутнев.
Досье "Дальневосточного капитала": В настоящее время в ТОР «Камчатка» зарегистрированы 34 резидента с объемом инвестиций около 18,5 млрд рублей. В стадии подписания еще 6 заявок с проектами на сумму 1,76 млрд. рублей. На доработке и на рассмотрении Корпорации по развитию Дальнего Востока находятся еще 32 заявки с объемом инвестиций на сумму 13,7 млрд рублей. Статус резидентов Свободного порта Владивосток получили 28 резидентов. Они реализуют в крае инвестиционные проекты почти на 4 млрд рублей. На стадии подготовки соглашений находится еще 5 заявок на сумму 229 млн рублей. На рассмотрении в АО "КРДВ" и на доработке у инициаторов еще 15 инвестиционных проектов на сумму более 2 млрд рублей.
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