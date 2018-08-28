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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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18 Января 2013, 10:16 | Регион сегодня
Уровень безработицы в Камчатском крае составил два процента
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2013 года (от экономически активного населения) составил 2%. Об этом сообщили в агентстве по занятости населения Камчатского края.
Среднегодовая численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, составила 4 216 человек, что на 489 человек меньше, чем в 2011 году.
Всего в органы службы занятости края в течение 2012 года обратились 23 201 гражданин, в том числе за содействием в поиске работы - 15001 человек. Из них 7751 человек были трудоустроены при содействии органов государственной службы занятости населения (52% обратившихся), сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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