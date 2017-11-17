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Ежегодная выставка "Пушнина и меха Камчатского края" приглашает мастеров народных промыслов
Мастеров народных промыслов приглашают к участию в выставке-ярмарке «Пушнина и меха Камчатского края - 2018». Мероприятие пройдёт в Камчатском выставочном центре на Северо-Востоке с 16 по 18 февраля. Об этом сообщили в КВЦ-Инвест.
«Изначально планировалось, что выставка пройдёт в начале марта, но в силу объективных причин даты проведения были изменены. Выставка состоится в середине февраля. Это время, когда завершается зимняя охота, и камчатские мастера, занимающиеся выделкой шкур и мехов, могут наиболее широко представить всё великолепие "мягкого золота" Камчатки», - отметили в КВЦ-Инвест.
На выставке будут представлены охотничьи трофеи, пушнина и меховое сырье, а также изделия традиционного промысла народов полуострова. Одним из разделов выставки станет таксидермия, где посетители познакомятся с дикими камчатскими зверями в натуральную величину и охотничьими трофеями. Основной тематикой экспозиции будет бурый медведь.
«Главная цель выставки - возрождение традиционных промыслов Камчатки. К участию привлекаются общины коренных народов Севера, охотхозяйственные организации, различные предприятия, занятые в сфере обработки меха, демонстрируется традиционные и современные методы обработки пушнины. У посетителей и гостей Камчатки есть возможность познакомиться с культурой народов Севера и народными промыслами», - добавили в КВЦ-Инвест.
В дни работы выставки будет работать кинозал, где покажут архивные фильмы о традиционных промыслах и о камчатской природе. Дополнит экспозицию стенд с архивными фотографиями и документами о камчатской охоте и промыслах. Дети смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению национальных сувениров. На выставке можно будет отведать и приобрести чаи из камчатских трав и ягод.
В рамках выставки пройдут выступления национальных коллективов, дефиле меховых изделий и конкурсы. На уличной площадке состоится демонстрация собак охотничьих пород, и все желающие смогут принять участие в соревнованиях в национальном стиле.
Мастерам, желающим принять участие в выставке, обращаться по телефонам: 8 (4152) 425-125, 8-924-688-48-72. Выставочный центр расположен по адресу: ул. Северо-Восточное шоссе, 27.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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