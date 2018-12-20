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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Января, 19:38 |
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Камчатка вошла в двадцатку стратегически важных регионов России
Это позволит принимать в Камчатском крае еще больше гостей, желающих организовать или поучаствовать в event-мероприятиях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Еще несколько лет назад мы говорили об острой нехватке туристической и событийной инфраструктуры в крае. Сейчас ситуация динамично меняется в лучшую сторону. И как результат нашей работы – признание Камчатки со стороны авторитетных в этой сфере организаций одной из наиболее привлекательных территорий в событийной индустрии», - сказал Владимир Илюхин.
По мнению экспертов, росту Камчатки в рейтинге способствует работа по ряду направлений: подготовка конгрессно-выставочной площадки, которой выступает «КВЦ-инвест», обучение специалистов и персонала, наличие профильных организаций и активная деятельности туристических компаний, способных обеспечить досуговую составляющую при проведении мероприятий.
«Мы ведем работу с Национальным конгресс-бюро всего полгода, и за столь непродолжительное время видим ощутимый результат. По мнению экспертов в настоящее время мы единственные на Дальнем Востоке, кто так активно продвигает направление событийного туризма. Сейчас в сотрудничестве заинтересован крупнейший профильный фонд в стране – Росконгресс, который является организатором таких знаковых мероприятий, как Санкт-Петербургский, Восточный и Сочинский экономические форумы», - объяснил директор АНО «КВЦ-Инвест» Владимир Русанов.
Напомним, соглашение о сотрудничестве между Правительством Камчатского края и Национальным конгресс-бюро было подписано в рамках Восточного экономического форума в 2018 году.
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