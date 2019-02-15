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Камчатка возрождает традицию полуденных залпов
На территории Морского собора в Петропавловске-Камчатском из гаубицы Д-30 был произведен пробный выстрел.
В церемонии по поручению Губернатора Владимира Илюхина принял участие заместитель Председателя Правительства – министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Установка 122-миллиметровой гаубицы на территории собора началась сегодня утром. Перед выстрелом архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор освятил орудие. Ровно в 12:00 из него был произведен залп холостым снарядом с соблюдением всех мер безопасности.
«Сегодня исторический момент. Губернатор края добивался этого, начиная с 2012 года. Мы благодарны командующему Восточным военным округом за то, что он пошел навстречу Правительству края, городу, выделил орудия для производства ежедневных залпов в ознаменование звания «Город воинской славы». Эти залпы – дань памяти героизму и мужеству защитников Петропавловска, дань памяти морякам, не вернувшимся домой. Территория Морского собора – это символическое место, которое как нельзя лучше подходит для возрождения этой традиции. Ровно через неделю полуденные залпы станут ежедневными. Предшествовать им будут отдание воинских почестей, подъем флагов и звучание гимна. Уверен, увидеть все это собственными глазами захотят как гости Камчатки, так и ее жители», – сказал Сергей Хабаров.
Он добавил, что официально старт возобновлению полуденных залпов будет дан 23 февраля. К этому моменту у Морского собора установят еще одну гаубицу.
Напомним, традицию пушечных залпов зародил Петр I, который повелел встречать и провожать день подъемом и спуском флага, сопровождая их выстрелами.
На полуострове полуденная пушка впервые выстрелила при Аркадии Голенищеве в 1827 году. Но особую значимость для жителей Петропавловска эти выстрелы приобрели при Василии Завойко во время англо-французской интервенции 1854 года. Артиллерийский залп с мыса Сигнальный не только отмерял местное время, но и подымал дух защитников города.
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