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Фильм о Камчатке занял первое место на туристической выставке ITB-Берлин

Фильм "Камчатка – волшебная земля медведей и вулканов" стал победителем сразу двух престижных медиа-конкурсов, которые проходили в столице Германии в рамках международной туристической выставки ITB-Берлин

Первое место и статуэтку «Золотого Медведя» в номинации «Регионы» фильм получил на международном конкурсе туристических медиа «The Golden City Gate». Также лента стала победителем в номинации «Лучший фильм о туризме – 2018» крупнейшей премии журналистов «Columbus Journalist Awards» в Германии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Победа фильмов о Камчатке на международных конкурсах имеет большое значение для формирования положительного имиджа региона, повышения его узнаваемости. Такие фильмы демонстрируют туристический потенциал края, рассказывают о его природе и незабываемых впечатлениях, которые можно здесь получить, а также заставляют зрителя задуматься о путешествии на полуостров», - рассказала заместитель руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Лассаль.

Автор и режиссер фильма – молодой талантливый немецкий журналист Ларс Бонке, побывавший на Камчатке в прошлом году. Фильм снят при содействии туристической компании «Затерянный мир». Картина была представлена международной аудитории на русском языке с немецкими субтитрами.

«The Golden City Gate» - это престижный туристический конкурс среди представителей медиа-сообщества, который проводится в Берлине с 2001 года. В конкурсе принимают участие журналисты, операторы, режиссеры, редакторы журналов и газет в различных номинациях «Город», «Регион», «Отель», «Экономика», «Событие», «Репортаж», «Веб-сайт», «Реклама», «Музыкальный клип», «Инновации». Информация о победителях конкурса размещается в 150 странах на теле и радио-каналах BBC, CNN, DM SAT и других. В этом году в конкурсе участвовало 32 страны. Камчатский край стал единственным представителем Российской Федерации.

Премия журналистов «Columbus Journalist Awards» (VDRJ) имеет давние традиции, это единственная независимая награда за выдающуюся журналистику путешествий. VDRJ в 1975 году приняла решение учредить награду за выдающиеся заслуги в сфере туризма. Каждый год она присуждается людям, которые внесли особый вклад в туризм.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: конкурсы  премия  Камчатский край  туризм  Камчатка 


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