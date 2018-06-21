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18 Апреля 2016, 11:23 | Регион сегодня

Дорожный фонд Камчатки может вырасти на 85 млн рублей в год

Инициатива Президента России Владимира Путина в части распределения средств от повышения акцизов на бензин, позволит, по предварительным подсчётам, ежегодно пополнять дорожный фонд Камчатки на 85 миллионов рублей.

Об этом сообщил министр финансов Камчатского края Сергей Филатов, комментируя инициативу Главы государства, озвученную им в ходе ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», прошедшей 14 апреля.

«Планировалось, что средства от повышения акцизов на бензин будут в полном объёме «уходить» в федеральный бюджет. Но у Президента есть намерение распределить дополнительные доходы, оставив половину этих средств в дорожных фондах субъектов. Камчатский край – регион с низкой плотностью населения, поэтому объёмы продаж топлива у нас несколько ниже, чем, к примеру, во многих центральных регионах страны. Если брать в расчёт средние показатели прошлых лет, то благодаря инициативе Главы государства, мы получим возможность ежегодно дополнительно направлять в дорожный фонд края порядка 85 миллионов рублей, - сказал Сергей Филатов. – Средства эти востребованы. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Правительство Камчатского края старается не снижать объёмы дорожных работ, планов по развитию транспортной сети региона много, поэтому на счету каждый рубль». 

Министр отметил, что все средства дорожного фонда Камчатки в полном объёме направляются на ремонт и развитие дорожной инфраструктуры региона.

В министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края добавили, что в настоящее время объём дорожного фонда региона составляет 2,114 млрд рублей. Из них порядка 1,070 млрд рублей выделено из краевого бюджета, 1,044 млрд рублей поступили из федерального. Кроме того,  ещё порядка 600 миллионов рублей на 2016 год предусмотрено в рамках краевой программы  по благоустройству населённых пунктов. Средства краевого бюджета будут направлены на ремонт и восстановление дорог регионального и местного значения, завершение строительства новых проездов в Петропавловске-Камчатском, а также реализацию мероприятий по переводу в твёрдое покрытие дорог районных центров. Финансирование из федерального бюджета предоставлено на продолжение работ по реконструкции трассы «Петропавловск-Камчатский-Мильково» и строительство автозимника продлённого действия «Анавгай-Тигиль».

Напомним, согласно законопроекту, ставки акцизов на автомобильный бензин в стране планируется увеличить на 2 рубля. Реализация инициативы Президента России Владимира Путина позволит направить в дорожные фонды дополнительные средства бюджета на обеспечение дорожной деятельности. 

Теги: Дорожный фонд 


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