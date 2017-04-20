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Инициаторы инвестпроектов в социальной сфере смогут получить землю на Камчатке без торгов
Как напомнила первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова, закон, устанавливающий критерии для масштабных инвестпроектов, которые могут получать землю в аренду без торгов, был разработан Правительством края и принят депутатами краевого парламента в 2015 году.
«Однако в этом перечне не было объектов социального назначения. Вместе с тем, сейчас появляются инвесторы, которые готовы построить детский сад, учреждения здравоохранения, учреждения дополнительного образования. Поэтому, обсудив этот вопрос на комитете законодательного собрания, принято решение, что для данных целей земля тоже будет предоставляться без торгов. Это очень важное решение в целом для развития Камчатского края», - сказала Ирина Унтилова.
До внесения данных изменений в закон земля предоставлялась на Камчатке в аренду без участия в торгах инициаторам масштабных инвестпроектов по таким видам экономической деятельности, как рыболовство, растениеводство, животноводство, энергетика, строительство жилья, добыча полезных ископаемых и других. В 2016 году данная мера поддержки была распространена на масштабные проекты, реализуемые в сфере туризма.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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