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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 13:25 |
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По росту промпроизводства Камчатка в лидерах среди регионов Дальнего Востока
Об этом заявил министр экономического развития и торговли Дмитрий Коростелев в ходе заседания Правительства Камчатского края. Оно состоялось под председательством Первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.
По словам министра, отмечается увеличение оборота организаций по всем видам экономической деятельности в первом полугодии 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года почти на 15 %. Оборот составил более 120,7 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Камчатского края.
«Хорошие показатели демонтируют предприятия такой активно развивающейся отрасли, как добыча полезных ископаемых. За первое полугодие ими отгружено продукции более чем на 11 млрд рублей, что в несколько раз больше чем за аналогичный период прошлого года, индекс производства составил 199,6 %. Высокие показатели в этом направлении свидетельствуют о правильной и эффективной работе с инвесторами в рамках господдержки. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых индекс производства составил 100,9 %, что обеспечено увеличением добычи природного газа. Рост добычи руд цветных металлов в 2,5 раза обеспечивается освоением участков с высоким содержанием металла в руде на месторождении Аметистовое и возобновлением после простоя работы ЗАО НПК «Геотехнология». За отчетный период добыча серебра составила 5,1 тонн и никеля - 1,9 тыс. тонн (увеличение в 1,5 раз к 1 полугодию 2015 г.)», - рассказал Дмитрий Коростелев.
Кроме того, отмечено увеличение производства пищевых продуктов, индекс производства составил 110,3 %, а объем отгруженных товаров – 24,7 млрд рублей. В частности, сохранены тенденции роста объемов производства рыбопромышленного комплекса. Объем вылова рыбы и морепродуктов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года вырос на 5 % и составил 506 тысяч тонн. Производство рыбопродукции увеличено на 4,6 % и составило 199 тысяч тонн.
«Наряду с ростом производства рыбной продукции, отмечается увеличение производства молока на 1,7 % благодаря изменению рациона питания коров, а именно увеличению питательности кормов. На 6,1 % увеличено производство яиц, вследствие увеличения поголовья кур-несушек в структуре производственного стада. Вместе с тем, мы отмечаем снижение, в пределах 2 %, производства мяса», - отметил Дмитрий Коростелев.
Индекс потребительских цен в июне 2016 года составил 103,1 % относительно декабря 2015 года и 108,6 % относительно июня 2015 года. Повышение цен на продовольственные товары составило 104,4 % относительно декабря 2015 года, относительно мая 2016 года – 100,5 %.
«В июне 2016 года среди наблюдаемых продовольственных товаров отмечалось повышение цен на плодоовощную продукцию: картофель, свёклу, лимоны, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная свежая, виноград и яблоки, при этом зафиксировано снижение цен на огурцы и помидоры, бананы, апельсины и груши. Из мясопродуктов наблюдалось снижение цен на свинину, говядину, баранину, печень говяжью, куры охлажденные и мороженые. Кроме того, подорожали кофе натуральный растворимый, горох, фасоль, маргарин, масло оливковое, кетчуп, соль поваренная пищевая», - рассказал Дмитрий Коростелев.
Отдельно министр остановился на ситуации, которая сложилась за период с января по июнь текущего года в социальной сфере. По его словам, за отчётный период увеличился показатель «реальные денежные доходы населения». Размер среднедушевого дохода составил 36,8 тыс. рублей, что на 7,5 % больше относительно уровня первого полугодия 2015 года.
Дмитрий Коростелев рассказал и о демографических показателях. По состоянию на 1 июля 2016 года численность постоянного населения Камчатского края составила 316 тыс. человек.
«Зафиксирован естественный прирост населения 142 человека, что на 28 человек больше, чем за 6 месяцев 2015 года. Коэффициент рождаемости составил 12,9 против 12,7 промилле в 2015 году. Значительно снизился показатель миграционной убыли до 288 человек за 2016 год против 1 296 человек в 2015 году», - отметил Дмитрий Коростелев.
Министр напомнил, что с целью сохранения финансовой стабильности и смягчения последствий негативных явлений в экономике в крае реализуется Антикризисный план. В нём предусмотрены мероприятия по основным направлениям развития, поддержки и стимулирования экономики: компенсации сниженного энерготарифа, поддержки малого бизнеса, субсидирования авиаперевозок, поддержки агропромышленного комплекса, сохранения системы социальной поддержки населения. Информация о реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае ежемесячно размещается на официальном сайте Правительства Камчатского края, а также направляется в адрес Минэкономразвития Российской Федерации.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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