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На Камчатке на обрядовом празднике Алхалалалай установлен новый рекорд
Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
Открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края завершился на Камчатке.
«Во «взрослом» марафоне приняли участие 24 пары. Пары танцевали 17 часов и 1 минуту. По решению профессионального жюри из 10 пар выбрали три лучшие. Жюри оценивали не только выносливость, но и исполнительское мастерство. Победителями марафона и обладателями главного приза Губернатора Камчатского края – 200 тысяч рублей – стали Татьяна Инданова (ансамбль «Нургэнек», Анавгай) и Артем Уваров («Уйкоаль», Хаилино). Второе место и приз в 150 тысяч рублей завоевали Анна Манько (Петропавловск-Камчатский) и Леонид Соколов (ансамбль «ЯрарТар», Магадан). Третье место заняли Евгений Тонток и Валентина Эккуль («ЯрарТар», Магадан). Они получили в качестве награды 100 тысяч рублей», – рассказали в министерстве.
Кроме того, перед танцевальным марафоном в номинации «Танец любви» победителями стали Анна и Егор Индановы. Титул «Самая аутентичная пара» завоевали Ирина Делянская (Аянка) и Денис Вавакко (Хаилино).
Всех победителей наградили памятными и денежными призами.
Напомним, в 2018 году обрядовый праздник прошел как часть программы недели национального народного творчества «Традиции предков – в Новый век»
Досье "Дальневосточного капитала": Осенний ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» - это главный праздник ительменов, на котором коренные жители Камчатки благодарят природу за дары - чтобы камчатские реки были полны лососем, чтобы охота в камчатских лесах всегда была удачной. Праздник был возрожден в селе Ковран 30 лет назад, а в 1997 году впервые праздник был проведен в этнографическом «ительменском» стойбище «Пимчах» Елизовского района. С 2010 года «Алхалалалай» является официальным праздником Камчатского края наряду с эвенским «Нургенеком» и корякским «Хололо». Праздник вошел в сформированный Министерством культуры РФ национальный календарь событий, интересных для туристов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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