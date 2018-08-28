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18 Сентября 2018, 09:15 | Регион сегодня

На Камчатке на обрядовом празднике Алхалалалай установлен новый рекорд

Новым рекордом завершился юбилейный, 30-й ительменский обрядовый праздник "Алхалалалай". Традиционный танцевальный марафон коренных народов полуострова, прошедший в рамках празднования, длился на 11 минут больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.

Открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края завершился на Камчатке.

«Во «взрослом» марафоне приняли участие 24 пары. Пары танцевали 17 часов и 1 минуту. По решению профессионального жюри из 10 пар выбрали три лучшие. Жюри  оценивали не только выносливость, но и исполнительское мастерство. Победителями марафона и обладателями главного приза  Губернатора Камчатского края – 200 тысяч рублей – стали Татьяна Инданова (ансамбль «Нургэнек», Анавгай) и Артем Уваров («Уйкоаль», Хаилино). Второе место и приз в 150 тысяч рублей завоевали Анна Манько (Петропавловск-Камчатский) и Леонид Соколов (ансамбль «ЯрарТар», Магадан). Третье место заняли Евгений Тонток и Валентина Эккуль («ЯрарТар», Магадан). Они получили в качестве награды 100 тысяч рублей», – рассказали в министерстве.

Кроме того, перед танцевальным марафоном в номинации «Танец любви» победителями стали Анна и Егор Индановы. Титул «Самая аутентичная пара» завоевали Ирина Делянская (Аянка) и Денис Вавакко (Хаилино).

Всех победителей наградили памятными и денежными призами.

Напомним, в 2018 году обрядовый праздник прошел как часть программы недели национального народного творчества «Традиции предков – в Новый век»

Досье "Дальневосточного капитала": Осенний ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» - это главный праздник ительменов, на котором коренные жители Камчатки благодарят природу за дары - чтобы камчатские реки были полны лососем, чтобы охота в камчатских лесах всегда была удачной. Праздник был возрожден в селе Ковран 30 лет назад, а в 1997 году впервые праздник был проведен в этнографическом «ительменском» стойбище «Пимчах» Елизовского района.  С 2010 года «Алхалалалай» является официальным праздником Камчатского края наряду с эвенским «Нургенеком» и корякским «Хололо». Праздник вошел в сформированный Министерством культуры РФ национальный календарь событий, интересных для туристов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: событийный туризм  алхалалалай  рекорд 


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