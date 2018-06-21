Решение о сопровождении проекта по строительству гостиницы в центре Петропавловска-Камчатского принято на заседании инвестсовета

Заседание прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Марины Суббота, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Инициатором проекта выступает ООО «Новый дом». На первом этапе проект предусматривает строительство девятиэтажной гостиницы и конференц-зала, в перспективе планируется создать многофункциональный комплекс, в структуру которого войдут деловой центр, туристические, спортивные и культурные объекты.
«Отель категории «четыре звезды» будет располагаться в культурной части города и будет предоставлять гостям возможность комфортабельного размещения в современных номерах, отвечающих всем стандартам данной категории. Из большинства номеров будет открываться вид на Култучное озеро и Авачинскую бухту. Отель планируется позиционировать на гостиничном рынке как бизнес-отель с возможностью проведения конференций и различных торжеств для гостей, которые приезжают на Камчатку по работе или с личными целями», - рассказала в ходе презентации проекта генеральный директор ООО «Новый дом» Оксана Теплухина.
Номерной фонд отеля будет представлен 140 номерами различных категорий. Планируется, что ресторан в гостинице сможет принимать одновременно не менее 120 человек, банкетный зал – 100 человек. Общая стоимость первого этапа проекта, включающего строительство гостиницы и конференц-зала, составляет 650 млн рублей. Реализован проект будет за счёт собственных средств инициатора. Завершить первый этап работ планируется в конце 2018 года.
Данный проект поддержан агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края и агентством по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Существующая сегодня в Камчатском крае инфраструктура полностью обеспечивает потребности только сезонных видов туризма. Высокая степень физического и морального износа туристкой и сопутствующей инфраструктуры на территории региона является одним из основных факторов, препятствующих росту туристического рынка, формированию качественного туристского продукта, - отметила заместитель руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко. - В соответствии с бизнес-планом, планируется создание многофункционального комплекса. В Камчатском крае появится новый бизнес-отель с классификацией «четыре звезды», предлагающий высокий уровень размещения, отвечающий современным нормам и стандартам, в том числе требованиям бизнес-туристов».
Члены инвестиционного совета в Камчатском крае согласились с доводами инициатора проекта, профильных ведомств и практически единогласно приняли решение о сопровождении проекта «Гостиница по ул. Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатском».
Напомним, что сопровождение ивестпроектов подразумевает нефинансовые меры поддержки: назначение кураторов от органов исполнительной власти края, оказание организационно-методической, консультационно-информационной и иной помощи. В дальнейшем такие проекты могут претендовать на получение статуса «особо значимый инвестиционный проект Камчатского края».
Журнал "Дальневосточный капитал".