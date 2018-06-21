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18 Октября 2016, 14:13 | Регион сегодня

Решение о сопровождении проекта по строительству гостиницы в центре Петропавловска-Камчатского принято на заседании инвестсовета

Инвестиционный совет в Камчатском крае принял решение о сопровождении проекта по строительству гостиничного комплекса на улице Ленинградская в Петропавловске-Камчатском.

Заседание прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Марины Суббота, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Инициатором проекта выступает ООО «Новый дом». На первом этапе проект предусматривает строительство девятиэтажной гостиницы и конференц-зала, в перспективе планируется создать многофункциональный комплекс, в структуру которого войдут деловой центр, туристические, спортивные и культурные объекты.

«Отель категории «четыре звезды» будет располагаться в культурной части города и будет предоставлять гостям возможность комфортабельного размещения в современных номерах, отвечающих всем стандартам данной категории. Из большинства номеров будет открываться вид на Култучное озеро и Авачинскую бухту. Отель планируется позиционировать на гостиничном рынке как бизнес-отель с возможностью проведения конференций и различных торжеств для гостей, которые приезжают на Камчатку по работе или с личными целями», - рассказала в ходе презентации проекта генеральный директор ООО «Новый дом» Оксана Теплухина.  

Номерной фонд отеля будет представлен 140 номерами различных категорий. Планируется, что ресторан в гостинице сможет принимать одновременно не менее 120 человек, банкетный зал – 100 человек. Общая стоимость первого этапа проекта, включающего строительство гостиницы и конференц-зала, составляет 650 млн рублей. Реализован проект будет за счёт собственных средств инициатора. Завершить первый этап работ планируется в конце 2018 года. 

Данный проект поддержан агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края и агентством по туризму и внешним связям Камчатского края.

«Существующая сегодня в Камчатском крае инфраструктура полностью обеспечивает потребности только сезонных видов туризма. Высокая степень физического и морального износа туристкой и сопутствующей инфраструктуры на территории региона является одним из основных факторов, препятствующих росту туристического рынка, формированию качественного туристского продукта, - отметила заместитель руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко. - В соответствии с бизнес-планом, планируется создание многофункционального комплекса.  В Камчатском крае появится новый бизнес-отель с классификацией «четыре звезды», предлагающий высокий уровень размещения, отвечающий современным нормам и стандартам, в том числе требованиям бизнес-туристов».

Члены инвестиционного совета в Камчатском крае согласились с доводами инициатора проекта, профильных ведомств и практически единогласно приняли решение о сопровождении проекта «Гостиница по ул. Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатском».

Напомним, что сопровождение ивестпроектов подразумевает нефинансовые меры поддержки: назначение кураторов от органов исполнительной власти края, оказание организационно-методической, консультационно-информационной и иной помощи. В дальнейшем такие проекты могут претендовать на получение статуса «особо значимый инвестиционный проект Камчатского края».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: гостиница  строительство 


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