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На Камчатке перед Петропавловским портом поставлены новые задачи по модернизации
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал ряд поручений по развитию Петропавловского порта. В рамках рабочего визита на Камчатку 17 октября полпред посетил территорию действующего морвокзала и обозначил основные задачи по дальнейшей модернизации транспортного узла.
Вместе с Юрием Трутневым Петропавловский порт посетили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, руководители федеральных служб и предприятий, ответственных за работу морского вокзала и эксплуатацию причальных сооружений.
«ФГУП "Росморпорт" дано поручение вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока России ускорить разработку проекта реконструкции четвёртого причала - так, чтобы он был в одну линию с пятым. Тогда у морвокзала в Петропавловске-Камчатском можно будет одновременно ставить пароходы длиной до 250 метров, - рассказал по итогам осмотра и.о. генерального директора ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев. - В рамках реконструкции причала будет сделана новая шпунтовая стенка, выполнено верхнее покрытие, установлены отбойные устройства. Юрий Петрович (Трутнев) дал задание:летом следующего года работы начать и в 19 году завершить».
Кроме того, полпред поручил ускорить оснащение стационарного пункта пропуска через государственную границу.
«К сожалению, в своё время Росграница не сумела сделать проект, и пункт пропуска не был оснащён, - добавил Андрей Лаврищев. – По этой причине оснащение пункта пропуска постоянной аппаратурой, которая нужна пограничным, таможенным и другим органам государственного контроля для выполнения их функций, было поручено "Росморпорту"».
Напомним, новое здание морского вокзала построено в рамках реализации федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Морвокзал имеет площадь более 8 тысяч квадратных метров, рассчитан на одновременное обслуживание до 200 человек. В работу морвокзал запустили в комплексе с капитально отремонтированным причалом № 5. Первых пассажиров круизного лайнера новый морвокзал принял 26 июня.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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