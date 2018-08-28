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18 Ноября 2016, 14:50 | Регион сегодня

Cовременный рыбоперерабатывающий комплекс построит инвестор ТОР "Камчатка"

Компания "Город 415" построит на площадке ТОР "Камчатка" современный рыбоперерабатывающий комплекс с производственной мощностью 10 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составит 643,3 млн рублей. Завод предусматривает выпуск готовой продукции и консервное производство.

«Содействие предпринимательской деятельности на территории Дальнего Востока – ключевая функция корпорации. Наша задача - обеспечить реализацию благоприятных финансовых и административных условий для бизнеса, инфраструктурное обустройство площадок ТОР и сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Реализация проекта запланирована на первый квартал 2018 года. Проектирование, строительство и запуск рыбоперерабатывающего комплекса будет производиться с привлечением международной корпорации Korea Traiding & Industries Co., LTD. Участие корейского партнера позволит в намеченные сроки завершить строительство и оснастить комплекс современным технологическим оборудованием для выпуска готовой продукции и жестяной тары. Сырье для производства будет добываться собственными ресурсами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития России.

Производственный процесс будет осуществляться при соблюдении строгих санитарных норм, ежедневного контроля качества сырья и готовой продукции в лабораторных условиях. «Получение льготных условий в рамках ТОР позволит перенаправить сэкономленные собственные средства предприятия на проектирование, строительство и запуск рыбоперерабатывающего завода, приобретение технологического оборудования, ремонт и обновление рыбодобывающего флота. Также мы планируем строительство причальной линии для приема рыбы-сырца с добывающих судов и отгрузки готовой рыбопродукции на транспортные суда, и обеспечения безопасной стоянки и обслуживания судов», - отметил генеральный директор ООО «Город 415» Валентин Павленко.

Инновационные технологии в производстве позволят донести потребителю рыбопродукцию высоко качества, реализация которой планируется как на Дальнем Востоке, так и на экспорт в Корею и Японию.

Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Камчатка» создана Постановлением Правительства Российской Федерации №899 от 28 августа 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 33 заявки для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет 25,1 млрд рублей с перспективой создания более 2,5 тыс. рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР «Камчатка» являются 17 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 8,96 млрд рублей.

С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока  поступило 203 заявки на общую сумму инвестиций более 558 млрд рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 32 932 рабочих места. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 94 компании с перспективой создания 20 812 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 406,8 млрд рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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