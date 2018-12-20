|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 19 Января, 18:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Камчатка увеличивает число гостиниц
За прошедший год в регионе частными инвесторами построены четыре гостиницы – «Арсеньев», «Командор», «Ключ Отель», «Sweet Home», три гостевых дома – «Сапун-Гора», «Клюква», «Тихая гавань» в поселке Термальный и апартаменты на ул. Ленинской.
«Сейчас в гостиницах Камчатки больше 6 тысяч мест, а когда работа по развитию туристической инфраструктуры только начиналась, их было всего три тысячи. И все это – новое строительство. Это как раз то, на что мы сегодня ориентируемся в продвижении туристического направления», – дал комментарий губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Накануне состоялось открытие отеля «Yu» в городе Елизове. Номерной фонд гостиницы включает 26 номеров различной категории: «Стандартный», «Улучшенный», «Семейный», «Люкс» и «Апартаменты» (VIP), также предусмотрен номер для людей с ограниченными возможностями, приравненный к категории «Стандартный». Стоимость проживания от 6 до 30 тысяч рублей в сутки в зависимости от категории номера. «Камчатский бизнес в целом очень быстро и четко отреагировал на перспективы развития туризма на нашей уникальной территории. И чем больше будет таких отелей, комфортных и доступных по стоимости размещения, тем больше гостей будет принимать Камчатка. Очень важно, чтобы гости, которые к нам приезжают, уезжали с хорошим настроением, а оно зависит не только от уникальных камчатских красот, но и от нашего гостеприимства», - пояснил глава региона.
В текущем году запланированы к открытию ООО «Шале», ООО «Русский двор» - гостиница по ул. Топоркова, гостиница на Тимоновских источниках, ООО «Павлин» - Этническая деревня. Продолжится обустройство маршрута на Голубые озера, а также пешеходного маршрута в г. Елизово.
Отметим, что в регионе развивается событийный туризм. Три мероприятия Камчатского края вошли в перечень «топ-200 лучших событий года» в России. В перечне самых интересных событий регион представили традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия», древний обрядовый ительменский календарный праздник «Алхалалалай», вошедший в сформированный Министерством культуры РФ национальный календарь событий, и Корякский обрядовый Праздник морского зверя-нерпы «Хололо», приуроченный к окончанию летнего промыслового сезон.
Для прибытия на Камчатку иностранные граждане могут воспользоваться упрощенным визовым режимом. По электронной визе можно прилететь в аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) или прибыть через морской пункт пропуска. Граждане Китая смогут посещать Камчатский край без визы. Соответствующее соглашение в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве подписали Правительство Камчатского края и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).
- Камчатка увеличивает число гостиниц
- Камчатка вошла в двадцатку стратегически важных регионов России
- На Камчатке пилотной зоной по внедрению современных цифровых решений стал водоканал
- Еще два каюра подали заявки на участие в "Берингии-2019"
- Билеты на открытие "Берингии – 2019" можно купить в интернете
- На Камчатке Андрей Рудович возглавит "Берингию" пятый раз подряд
- На Камчатке впервые выбрали "Лучшего экспортера"
- Самое крупное стадо оленей зафиксировано на острове Беринга
- ФАС: "ННК-Камчатнефтепродукт" работает без нарушений
- В ТОР "Камчатка" будет построено два ГОКа
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.