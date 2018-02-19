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Открытие рейса "Петропавловск-Камчатский – Анадырь" откроет новые перспективы для бизнеса
АО «Камчатское авиационное предприятие» открывает регулярный рейс «Петропавловск-Камчатский – Анадырь – Петропавловск-Камчатский», который будет выполняться раз в неделю по понедельникам самолетами АН-26, принадлежащими авиаперевозчику, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Соответствующее поручение было дано губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. В первую очередь организация регулярного авиасообщения между соседними субъектами направлена на повышение доступности транспортной системы для жителей Камчатки и хочу обратить внимание, что регулярный рейс по этому направлению будет выполняться впервые», - сообщил Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
Затраты на выполнение рейсов будут частично компенсироваться из средств краевого бюджета.
«Сейчас мы совместно с Правительством Чукотского автономного округа прорабатываем вопрос совместного субсидирования при осуществлении авиаперевозок по маршруту «Петропавловск-Камчатский – Анадырь – Петропавловск-Камчатский», - сообщил Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Открытие рейса «Петропавловск-Камчатский – Анадырь» позволит жителям Камчатки регулярно посещать соседний субъект, а также откроет новые перспективы для представителей бизнеса, которые смогут организовать на постоянной основе поставки своей продукции на Чукотку.
Билеты можно приобрести в кассах АО «Камчатское авиационное предприятие» и ООО «Компания «Солнечный ветер».
Первый рейс отправится в Анадырь в понедельник 26 марта в 9.15 утра.
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