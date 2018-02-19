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Понедельник| 19 Марта, 18:07 |
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Шестой этап "Берингии-2018" стал самым сложным с начала гонки
Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2018».
«За сутки выпало более метра снега. От накатанной ранее шахмы, в принципе, ничего не осталось. Во время прохождения первой половины маршрута были сильные осадки, и автомобили, которые должны были довезти часть нашего груза, из 112 километров смогли пройти только 20 км, – рассказал заместитель руководителя гонки «Берингия-2018» Артём Чернов. – Первые каюры пришли к финишу, практически вместе со снегоходчиками».
Вечером погода постепенно нормализовалась, прояснилось, ветер стих. Участники гонки разместились на рыболовецкой базе. Понедельник объявлен днем отдыха. Каюры будут заниматься собаками, а группа сопровождения займется перевозкой имущества и прокладкой новой трассы.
Первым на КП «Озерная» пришел Валентин Левковский, вторым – Андрей Семашкин, третьим – Вячеслав Демченко. Четвертым стал Александр Чуприн, на пятом месте Роман Мандятов, шестая – Алиса Ищенко, седьмой – Геннадий Томилов, восьмой – Виталий Тишкин, на девятом месте - Александр Долгодушев, 10-ый и 11-ый – Герман Айначгин и Ярослав Адуканов. Финишный протокол с результатами шестого этапа и общим временем всех каюров будет опубликован дополнительно.
Во вторник, 20 марта, гонка двинется на КП «Ука».
Напомним, «Берингия-2018» претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса. Маршрут гонки этого года свяжет село Мильково Камчатского края и посёлок Марково Чукотского автономного округа. Участникам предстоит пройти 2100 километров пути.
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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