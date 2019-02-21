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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Миллион рублей получил камчатский финалист конкурса "Лидеры России" Денис Профатилов
В ней приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Весь смысл конкурса «Лидеры России», на мой взгляд, в двух направлениях. Первое – выявить самых талантливых, самых заинтересованных в развитии региона, страны молодых людей и помочь им пройти этот путь быстрее, подсказать, организовать обучение. Второе – это польза не только для людей, это польза для страны. Для того чтобы мы как страна, как регион двигались быстрее, надо, чтобы к процессу управления привлекались наиболее талантливые молодые люди», – считает Юрий Трутнев.
В рамках «Дня наставника» Юрий Трутнев сообщил, что заявки победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» будут приоритетно рассмотрены для трудоустройства на Дальнем Востоке. На встречу с вице-премьером – полпредом попали 40 человек – 35 финалистов, выбравших в наставники Юрия Трутнева, и те, кто изъявил желание развивать Дальний Восток и Арктику. Мероприятие прошло в формате «деловой игры». Участников поделили на несколько команд для обсуждения тем, актуальных для развития Дальнего Востока. Дискуссию о развитии арктических территорий РФ провели Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и заместитель Министра, ответственный за арктическое направление, Александр Крутиков.
«Министерство получило новые полномочия по развитию Арктики. Мы и ранее курировали целый блок вопросов, касающихся арктических территорий дальневосточных регионов, это и Якутия, и Чукотский автономный округ, и развитие Северного морского пути. Сегодня мы накопили достаточный опыт, проделана большая работа по разработке специальных преференциальных режимов и мер поддержки, прежде всего, в социальной сфере, налажена работа институтов развития. Уверен, что молодые активные люди могут и должны становиться частью нашей команды, чтобы свои силы, умения и навыки вкладывать в развитие дальневосточных и арктических территорий», – сказал Александр Козлов.
Напомним, финал второго конкурса управленцев «Лидеры России» проходил в Сочи с 13 по 17 марта. В нем приняли участие 300 человек из 21 субъекта России. Камчатский край представил начальник отдела промышленной политики агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Денис Профатилов. Все финалисты получили образовательный грант в размере миллиона рублей, а 104 победителя – возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
«Для меня конкурс «Лидеры России» – это огромный опыт, общение с лучшими управленцами страны и новые знакомства. Вообще, на мой взгляд, команда ДФО была самой лучшей и профессиональной. Как буду использовать полученный образовательный грат, я еще не решил. В любом случае, направлю его на развитие тех моих компетенций, которые эксперты оценили недостаточно высоко. На то, чтобы определиться с выбором образовательной программы у меня есть год», – сказал Денис Профатилов.
Добавим, конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.
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