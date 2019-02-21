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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Марта, 01:48 |
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Жителей края приглашают принять участие в III Камчатском форуме предпринимателей
Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
Мероприятие будет проходить в киноцентре "Лимонад" 21 и 22 марта
«Камчатский форум предпринимателей мы проводим в крае уже второй год подряд. Мероприятие себя оправдало: наши предприниматели получают новую информацию, узнают о механизмах, которые помогут развитию их бизнеса. В рамках третьего форума пройдут тренинги, семинары, деловые игры, круглые столы, дискуссии и мастер-классы. На площадках участники обсудят вопросы кадрового обеспечения, мерчандайзинга, семейного бизнеса, социальных проектов, франчайзинга, оптимизации налогов, экспорта и самозанятости. Вместе с тем в ходе встречи будут подведены итоги решений II Камчатского форума предпринимателей», – отметила руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
Она добавила, что на форуме будет сформирован пакет предложений по изменению федерального законодательства «Трансформация делового климата». Также планируется выработать предложения по проблеме северных льгот для снижения нагрузки на бизнес, работающий на приравненных к северным территориях.
Каждый прошедший регистрацию участник форума получит доступ к бесплатному мобильному приложению, где в онлайн-режиме будут размещаться тематические информационные материалы, уточняющая информация о программе и спикерах.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8-914-025-40-42 и 8 (4152) 41-26-35 или на сайте: forumkamchatka.ru
Добавим, что в роли организаторов мероприятия выступают Правительство Камчатского края, региональные отделения «Деловой России» и «Российского Союза промышленников и предпринимателей».
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