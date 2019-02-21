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На Камчатке назначен исполняющий обязанности министра рыбного хозяйства
«Не нужно объяснять, что рыбопромышленная отрасль для Камчатки – одна из ключевых. На протяжении последних лет благодаря системной совместной работе Правительства края и рыбопромышленников отрасль вышла на устойчивую траекторию роста. Рассчитываю, что новый руководитель министерства сохранит сложившиеся традиции в части поддержки и помощи в решении проблем наших рыбаков и продолжит реализацию стратегии по развитию рыбопромышленного комплекса Камчатского края», - прокомментировал назначение Губернатор Владимир Илюхин.
Досье "Дальневосточного капитала": Андрей Георгиевич Здетоветский родился в городе Магадане. В 1997 году окончил Самарский государственный университет по специальности «Биология». На занимаемых должностях курировал вопросы экологии и экологической экспертизы. В структуре Росрыболовства с 2007 года – начальник отдела мониторинга Средневолжского территориального управления Росрыболовства, после чего занимал должность заместителя этого ведомства. С 2010 года возглавлял Охотское территориальное управление Росрыболовства. В 2013 году вступил в должность начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству (г. Москва).
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