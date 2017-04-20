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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 20 Мая, 06:10 |
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На Камчатке продолжает расти пассажиропоток главных воздушных ворот региона
«Более чем в два раза вырос пассажиропоток по международным направлениям, превысив показатели 2016 года. Такой рост обусловлен более интенсивной программой чартерных рейсов во Вьетнам, выполняемых авиакомпанией "Икар". Рост пассажиропотока на внутрироссийских направлениях составил 10,4%», - сказали в аэропорту.
Новое летнее расписание полётов, на которое аэропорт перешёл с 26 марта, по сравнению с прошлым годом имеет больше направлений.
«Ежедневные прямые рейсы в Москву из Петропавловска-Камчатского этим летом продолжат выполнять две авиакомпании – "Аэрофлот" и "Россия". Полеты в главные города Дальнего Востока и Сибири будут выполнять еще пять авиакомпаний – "Аврора", "S7", "Глобус", "Уральские авиалинии" и "Якутия". Добраться до Иркутска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга можно будет на рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняемых с несколькими посадками», - добавили в аэропорту.
Там отметили, что, начиная с июня, авиакомпания «Аврора» по некоторым дням недели увеличит количество рейсов во Владивосток и Хабаровск до двух в сутки, а также продолжит выполнение прямых рейсов в Южно-Сахалинск и Магадан. Другой дальневосточный перевозчик, авиакомпания «Якутия», в новом летнем расписании свяжет Камчатку прямыми еженедельными рейсами с Японией (Токио) и США (Анкоридж, Аляска). Кроме того, эта авиакомпания откроет прямые рейсы в Якутск.
Прямые рейсы в Новосибирск этим летом продолжит выполнять авиакомпания «Глобус», увеличив еженедельное количество рейсов до трёх.
Более подробно ознакомиться с новым расписанием можно на сайте Международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» в разделе «Расписание».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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