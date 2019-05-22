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Камчатка показала свой потенциал на VI Российско-Китайском ЭКСПО
«Делегация Камчатского края не в первый раз принимает участие в Российско-Китайском ЭКСПО и форуме, который проводится в его рамках. На этой площадке – большое количество заинтересованных в сотрудничестве представителей бизнеса Китая и административных органов, поэтому польза от этого мероприятия – значительная. Основная наша цель – наладить контакты с инвесторами из Китайской Народной Республики и, в перспективе, привлечь их капитал на Камчатку. Приоритетными направлениями нашего сотрудничества являются минерально-сырьевой и транспортно-логистический комплексы, а также туризм. Их развитию Губернатор и Правительство края уделяют особое внимание», — сказал Юрий Зубарь.
Кроме того, на полях форума было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Корпорация развития Камчатки» и «China machinery industry construction group inc. (SINOCONST)», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Напомним, VI Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине (КНР) с 15 по 19 июня. Главная тема ЭКСПО в 2019 году – «Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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