|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 22 Января, 15:46 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке в путину ожидают рекордный подход горбуши
По прогнозам отраслевой науки, в этом районе ожидаются высокочисленные подходы горбуши. Предстоящую путину обсудили на первом в этом году Ученом совете ФГБНУ «КамчатНИРО», сообщает Федеральное агентство по рыболовству.
В целом, ожидается, что возврат горбуши в водные объекты Камчатского края в 2018 году будет близок к рекордным показателям.
В основу материалов прогноза вошли итоги траловых учетных съемок молоди горбуши перед откочевкой на зимовку в Тихий океан ФГБНУ «ТИНРО-Центр» и результаты математического моделирования, включающие внутрипопуляционные факторы и факторы среды, воздействующие на разных этапах формирования численности.
По материалам осенней траловой съемки молоди охотоморской горбуши проведена генетическая региональная идентификация стад. В районе проведения учетных работ севернее 51° с. ш. подавляющее большинство молоди в скоплениях представлено особями из рек Западной Камчатки и материковой части побережья Охотского моря. В более южных районах возрастает доля рыб из бассейна р. Амур и Приморья, а также рек Сахалино-Курильского региона. Южнее 49° с. ш. доля последних достигает весьма существенных величин. Генетическая идентификация подтвердила значительное преобладание молоди горбуши из северных регионов воспроизводства, в первую очередь, Западной Камчатки.
Относительно других видов лососей в регионе, согласно материалам прогноза, объем рекомендованного вылова останется на уровне близком к уровню последних лет.
Материалы, обосновывающие объемы рекомендованного вылова тихоокеанских лососей, единогласно одобрены Ученым советом ФГБНУ «КамчатНИРО» и направлены в ФГБНУ «ВНИРО» для рассмотрения и дальнейшего утверждения на Отраслевом совете по промысловому прогнозированию, заседание которого запланировано на конец января.
- На Камчатке в путину ожидают рекордный подход горбуши
- На Камчатке пассажиропоток главных воздушных ворот региона вырос на 7%
- Ежегодная выставка "Пушнина и меха Камчатского края" приглашает мастеров народных промыслов
- На Камчатке в рамках мероприятий по сохранению поголовья оленей охотниками добыто 46 волков
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Более 200 жителей Камчатки приняли участие в первом массовом костюмированном спуске
- Панно из камчатских самоцветов вручат каюру "Берингии"
- Опытнейший каюр из Москвы подал заявку на участие в гонке "Берингия 2018"
- Деловой клуб Камчатки начал свою работу
- Расширены границы территории опережающего развития "Камчатка"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.