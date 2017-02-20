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В рамках реализации проекта ТОР "Камчатка" построят две новые дороги
«Наличие благоустроенных подъездных путей во многом определяет инвестиционную привлекательность площадок ТОР, служит импульсом для реализации на них новых проектов. Правительство Камчатского края выполняет взятые обязательства по обеспечению наших резидентов необходимой инфраструктурой, - отметил Владимир Каюмов. - На площадке "Зеленовские озерки" в работу сейчас взяты два объекта: один проезд ведёт в сторону действующей базы отдыха, другой - к агропромышленному парку».
Площадка «Зеленовские озерки» находится в границах Раздольненского сельского поселения, в 20-ти километрах от города Елизово. К базе отдыха ведёт необустроенный грунтовый проезд. В скором времени его сменит асфальтированная дорога протяжённостью 3 километра. Второй проезд протяжённостью 1,5 километра соединит с основной магистралью участок агропарка, который в настоящее время не имеет прямых выходов на краевые трассы.
«Идёт полноценное строительство - с выборкой грунта и обустройством земполотна. Обе дороги будут сданы с асфальтовым покрытием. Завершить все работы подрядчик должен предстоящей осенью», - сказал Владимир Каюмов.
Он добавил, что новые проезды будут введены в эксплуатацию с линиями наружного освещения.
Напомним, площадка «Зеленовские озерки» ориентирована на реализацию инвестиционных проектов агропромышленного и туристического направлений. В настоящее время официальный статус резидента ТОР «Камчатка» на данной площадке имеют 2 инвестора, проекты которых предполагают организацию тепличного комбината по выращиванию овощей и создание птицефабрики. В стадии рассмотрения находятся заявки ещё 3-х потенциальных резидентов. На строительство дорог к площадке «Зеленовские озерки» направлено порядка 275 млн рублей.
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