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Среда| 20 Февраля, 13:16 |
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Выставка-ярмарка "Сказочная Камчатка: Пушнина и ремесла. Отдых и приключения" готова к открытию
Ежегодно в Камчатском выставочном центре проходит выставка-ярмарка «Пушнина и меха Камчатского края», ставшая традиционной площадкой для знакомства с камчатскими мастерами, занимающимися выделкой шкур и меха, а также изготовлением изделий из натуральных и прикладных материалов.
За эти годы "Пушнина и меха" раскрыла потенциал не только представителей народных промыслов, но и талантливых ансамблей, творческих мастерских и исторических объединений. К нам присоединились клубы охотничьих собак и туристические компании.
22-24 февраля Камчатский выставочный центр представит уникальный проект, который объединит и удивит многообразием народных промыслов и ремесел, расскажет о возможностях отдыха и этно-экотуризма в крае - выставку-ярмарку «Сказочная Камчатка: Пушнина и ремесла. Отдых и приключения».
Мероприятие приурочено к официальному открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках, которая состоится 23 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова и познакомит гостей выставки с историей главного события камчатской зимы.
Тематикой «Сказочной Камчатки» станет разнообразие национальной культуры нашего края: от пушнины до ремесел, а также различные варианты отдыха для туристов и местных жителей. Сохраняя традиции выставки "Пушнина и меха" символом экспозиции 2019 года станет Камчатский лось - «лесной великан» - млекопитающий, который был занесен как самый крупный трофей в книгу охотничьих рекордов в декабре 2018 года.
В программе выставки:
Музей истории гонки на собачьих упряжках «Берингия»;
23 февраля - Трансляция торжественного открытия гонки "Берингия" на большом экране;
Презентация туристических направлений, спец. снаряжения и техники для экстремального туризма, а также охоты и рыбалки;
Экспозиция Камчатского краевого объединенного музея «Над вашим домом лось не пролетал?»;
Экспозиция охотничьих трофеев, мехов, изделий народного промысла и ремесел;
Мастер-классы "Моя Камчатка - моими руками", игротека с Бархатятами "Занимательная Берингия", изготовление оберегов и значков для каюров Берингии от Студии керамики "Лепилка";
Дегустация напитков из иван-чая "Сказочная Камчатка" и варенья из камчатских дикоросов;
Работа кинозала - показ документальных и художественных фильмов о Камчатке;
Выступление творческих коллективов;
Специальный раздел выставки подготовлен для владельцев собак:
22 февраля, 14:00 - Творческая встреча с автором и ведущим известных телевизионных программ "Планета собак" и "Домашние животные" - Григорием Манёвым и победителями знаменитой гонки на собачьих упряжках «Берингия» Андреем и Анастасией Семашкиными.
22-23 февраля: Акция чипирование и вакцинация от Агентства по ветеринарии Камчатского края:
Бесплатная вакцинация против бешенства; Комплексные вакцинации против бешенства, чумы, гепатита лептоспироза и других инфекционных заболеваний по минимальной стоимости (от 300 до 355 рублей).
Чипирование ездовых и охотничьих собак по минимальной стоимости (345 рублей).Первые 50 чипирований бесплатно.
Бесплатная консультация ветеринаров.Обращаем ваше внимание, что за 10 дней до вакцинации необходимо обработать питомца от гельминтов. Все собаки должны быть в намордниках и на поводках!
24 февраля в 11:00 на уличной площадке Выставочного центра пройдет выставка собак охотничьих пород.
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края на выставку «Сказочная Камчатка: Пушнина и ремесла. Отдых и приключения» организует работу экспертной комиссии по оценке охотничьих трофеев, по результатам которой наградят победителей и внесут в специализированный каталог.
Для удобства посетителей на выставку будет ходить бесплатный автобус от ТЦ «Планета».
Место проведения: Выставочный центр на Северо-Востоке (ул. Северо-Восточное шоссе, 27)
Режим работы: 22-23 февраля с 10:00 до 18:00, 24 февраля с 10:00 до 16:00
Подробная информация по телефону: 425-125.
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