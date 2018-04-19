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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 21 Мая, 12:01 |
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Камчатка продвигает новые туристические продукты на внешний рынок
Туристический потенциал региона представлен на стенде, специально собранном к этому событию специалистами центра поддержки экспорта недавно созданного в регионе.
«Наша основная цель – содействие развитию экспорта товаров и услуг в Камчатском крае, в том числе и туристических. Так возникла идея отправить делегацию представителей туристического бизнеса на выставку во Владивосток, - рассказала руководитель центра поддержки экспорта Юлия Романюк. - Площадка данной выставки является самой большой туристической площадкой в ДФО, и она собирает представителей стран АТР, представителей российских и зарубежных компаний».
По мнению экспертов, участие столь представительной делегации с Камчатки позволяет региону заявить о себе как о территории, способной предложить новые интересные возможности в области познавательного, событийного и экстремального туризма.
«Продвигая туристический продукт на международном рынке, мы тем самым обеспечиваем большой въездной поток туристов, которые позволят развивать туристическую отрасль в Камчатском крае и презентуем сопутствующие услуги, которые предоставляют наши турфирмы и туроператоры», - добавила Юлия Романюк.
Своей главной задачей представители камчатской туриндустрии видят, продвижение на российском и международном уровне нового турпродукта – пакетных туров в осенний период.
«В этом году мы разработали для себя совершенно новое направление – пакетные туры, которые мы будем предлагать людям в тот период, когда туристический сезон на Камчатке идет на спад, но еще тепло. Это сентябрь – октябрь месяц, - рассказала представитель турфирмы-участницы выставки Елена Верещака.- Также мы предлагаем морские круизы, в том числе научные. Летом на борту нашего судна работают настоящие ученые, которые изучают касаток, сивучей, китов и других морских млекопитающих. Эти туры очень интересны».
Участники выставки рассчитывают, что обновлённый и расширенный туристический продукт, представленный на крупнейшей отраслевой выставке Дальнего Востока, стимулирует спрос на путешествия в Камчатский край.
Напомним, в настоящее время PITE-2018 – одна из основных возможностей прямого взаимодействия туристического сообщества с представителями деловых кругов разных стран.
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