|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 20 Мая, 18:32 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В порт Петропавловска-Камчатского зашел круизный лайнер Silver Muse
На борту Silver Muse находятся около 500 туристов. Судно пришвартовалось у причала морского вокзала в Петропавловск-Камчатском порту.
«Судовым агентом выступает компания «Пасифик Нетворк». Традиционно, программу пребывания пассажиров на Камчатке обеспечивают местные туркомпании. Лайнер простоит в порту один день», – рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Туристская программа включает в себя посещение музеев, храмового комплекса, осмотр городских памятников, экскурсии на смотровую площадку на Петровской сопке, концерты известных камчатских исполнителей и танцевальных ансамблей, выставки. Кроме того, желающие могут посетить питомник ездовых собак, этнические стойбища и корякскую деревню с дегустацией блюд местной кухни. Также гостям предложено отправиться на морскую прогулку и вертолетный тур с облетом вулканов.
«Планируется, что следующим круизным судном, которое доставит на Камчатку туристов, станет лайнер «Seaborn Sojourn». Он должен прибыть к берегам краевого центра 24 мая, в соответствии с графиком», – добавила Елена Стратонова.
Напомним, круизный сезон на Камчатке сейчас в самом разгаре. В этом году в порт Петропавловска планируется не менее 18 судозаходов. Судовым агентом 12 из них является компания «Пасифик Нетворк». График круизной программы на 2019 год может быть дополнен. В частности, возможность включения Петропавловска-Камчатского в свои предстоящие круизные программы рассматривается представителями ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
- В порт Петропавловска-Камчатского зашел круизный лайнер Silver Muse
- Новый туристический центр и клубничная ферма создаются на Камчатке
- Самый большой в этом сезоне круизный лайнер побывал на Камчатке
- На Камчатке разработают план реализации проекта "Парк "Три вулкана"
- На Камчатке побывал первый в этом сезоне круизный лайнер
- Бизнесмен из Петропавловска-Камчатского выиграл грант 30 000 евро
- На Камчатке обсудили проект научно-исследовательской работы по оценке Култучного озера
- Первая региональная туристическая выставка прошла на Камчатке
- Подписано соглашение о строительстве глубоководного порта на Камчатке
- Стратегическая сессия по актуальным вопросам в сфере туризма пройдет в рамках первой региональной турвыставки на Камчатке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.