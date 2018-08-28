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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 18:35 |
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Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского
Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Bremen» – небольшой лайнер, который выполняет экспедиционные круизы по всему миру. Судно принадлежит немецкой компании и на его борту в основном путешествуют граждане Германии. Лайнер пришел на Камчатку из порта Провидения (Чукотский АО) и уже завтра отправится на Сахалин.
«В течение двух дней пассажиры круизного лайнера смогут познакомиться с природными достопримечательностями Камчатки, узнать больше о культуре, истории, коренных малочисленных народах края. Пассажиры круизного лайнера отправятся на обзорные экскурсии по городу, посетят этнокультурный комплекс «Снежные псы», Долину Гейзеров и подножие Авачинской сопки», – рассказали в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
Напомним, круизные лайнеры посещают Камчатку с мая по октябрь - столько длится благоприятный туристический сезон. В 2018 году круизный сезон на Камчатке открылся 3 мая – в этот день в Петропавловский порт зашел лайнер «Celebrity Millennium». В сентябре и октябре также планируют прибыть к берегам Камчатки круизные лайнеры «Silver Shadow», «Norwegian Jewel» и «Amsterdam».
Досье "Дальневосточного капитала": Лайнер «Bremen» построен в 1990 году. Порт приписки – Нассау. Основные характеристики: длина 111 метров, ширина 17 метров, осадка 5 метров. Максимальная скорость хода 15 узлов. Лайнер имеет 6 пассажирских палуб. Может максимально вместить 184 пассажира в 82 каютах. На борту лайнера имеются различные рестораны, бары и диско-бары, бассейн, библиотеку, салон красоты, сауну и многое другое. В 2003 году лайнер «Bremen» обнаружил ранее неизвестный остров в Антарктике, который в 2004 году был назван Bremeninsel.
Фото с сайта www.cruisegid.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
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