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Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
19 сентября состоялся технический ввод отрезка со 171 по 181 километр автомагистрали, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь, первый заместитель председателя Законодательного Собрания субъекта Андрей Копылов, министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов и глава Елизовского района Роман Василевский.
«Уже традиционно осенью мы сдаем очередной участок трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково, осталось заасфальтировать отрезок порядка 30 километров. На них два участка сейчас в работе, первый слой асфальтобетона там будет уложен в этом году. До конца года мы должны успеть провести аукционы на проведение дальнейших работ, главный вопрос – финансирование. Нам очень активно в этой части помогает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), большая доля средств на реконструкцию трассы выделяется из федерального бюджета. По тем прогнозам, которые мы имеем на сегодняшний день, есть уверенность, что Камчатка недостающие деньги получит», – сказал Владимир Илюхин.
Губернатор края вручил благодарности сотрудникам подрядной организации ООО «Устой-М»: машинисту погрузчика Михаилу Клемину, дробильщику Корнею Мудрову и мастеру строительно-монтажных работ Андрею Соколову. Работников также поздравил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатки.
«Переполняют чувства гордости и радости. Езжу по этой дороге больше 20 лет. Когда-то это была тяжелая, очень сложная дорога, особенно на дальних участках. А сегодня здесь спокойно проезжают автомобили любого класса – от грузовых до легковых. Дорога – это жизнь. А если появляется хорошая дорога – жизнь становится комфортнее. Искренние слова благодарности и признательности всем, кто дает возможность этой стройке продолжаться – и краевому Правительству во главе с Губернатором Владимиром Илюхиным, и дорожникам, которые выполняют свою работу на совесть, и нашим представителям в российском парламенте – сенаторам и депутатам за то, что помогали добиваться финансирования. Это хороший пример общей командной работы», – сказал Андрей Копылов.
На асфальтирование этого участка у подрядчика было всего четыре месяца. Как отметил заместитель Председателя Правительства края Юрий Зубарь, в этом году объем дорожных работ в субъекте и выделяемое на них финансирование рекордно велики.
«В этом году в Петропавловске-Камчатском мы должны закончить абсолютно новую дорогу, которая свяжет улицы Ключевскую и Ленинградскую, будет завершен первый этап строительства Ларина – Королева. Кроме того, реализуются масштабные программы по ремонту дорог и благоустройству внутриквартальных проездов, готовы улицы Звездная и Войцешека, завершаются работы на проспекте Циолковского. Активно отработали и в муниципалитетах: практически полностью готова дорога из поселка Рыбачьего в Вилючинск, выполнен большой фронт работ в Елизовском районе», – сказал Юрий Зубарь.
Он добавил, что на Мильковской трассе были применены новые для края технологии.
«На этом отрезке мы впервые уложили трехслойный асфальтобетон. В тестовом режиме мы использовали похожий метод семь лет назад рядом с поселком Сокочи, за это время там ни разу не пришлось делать ямочный ремонт», – сказал генеральный директор ООО «Устой-М» Юрий Ломакин.
Протяженность трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково – 309 километров. Как отметил глава Елизовского района, ее реконструкция уже дает ощутимый эффект в части развития бизнеса и туризма в муниципалитетах.
«Многие туристические компании уже облюбовали эту дорогу, потому что проезд по ней стал комфортным. Здесь сегодня организуются сплавы, походы, сюда едут за дикоросами. Я уверен, что в ближайшее время вдоль трассы бизнес начнет создавать придорожную инфраструктуру», – сказал Роман Василевский.
По поручению Губернатора Камчатского края реконструкция Мильковской трассы должна быть завершена в 2020 году.
Досье "Дальневосточного капитала": Автомобильная дорога Петропавловск-Камчатский – Мильково является основной транспортной магистралью для южной части полуострова. Она связывает столицу субъекта, Елизовский и Мильковский районы. По трассе проходит основной поток грузов из порта Петропавловск и предприятий центра субъекта во все населенные пункты южной и центральной частей края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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