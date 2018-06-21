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Владимир Илюхин: историческая часть Петропавловска-Камчатского должна быть сохранена
«Вся улица Красинцев должна приобрести свой исторический облик, - сказала министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова, - Ведь где еще есть такое место в нашем городе, которое отличает его от других городов?».
«Дом жилой для служащих казначейства», взятый на государственный учет и охрану памятников градостроительства и архитектуры в 1990 году, был впервые с момента постановки на учет отреставрирован с соблюдением всех реставрационных норм.
«Все, что можно было отреставрировать – реставрировалось, расчищалось, обжигалось, растворялось, красилось, - рассказал представитель реставрационный компании из Санкт-Петербурга Владимир Гаврин. – Снято было все с фасада здания – до каркаса, до сруба и каждый элемент обрабатывался вручную».
Реставрационные работы фасада заняли 2,5 месяца. По мнению специалистов, строителям удалось не только «продлить» жизнь зданию, но и воссоздать его первозданный облик.
«Эти дома на ул.Красинцев формировали облик Петропавловска-Камчатского в начале 20-го века. Вот такой был наш город: такая покраска, такие декоративные детали, - рассказала историк Ирина Витер.
Дома по ул. Красинцев (бывшая Казначейская) строились для казначейства. Дом № 19 отводился под квартиры служащих в казначействе. Изначально здание было одноэтажным, второй этаж был надстроен в конце 1940-х годов, сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
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