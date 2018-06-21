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Суббота| 07 Июля, 19:34 |
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Дальневосточник Виктор Гуменюк стал победителем конкурса "Лучшие фотографии России-2012"
«Лучшие фотографии России» — беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы страны. Ежегодно в нем принимают участие люди, увлекающиеся фотографией, как признанные фотографы, так и фотолюбители. Фотографии разделены по 5 рубрикам: «Люди», «Природа», «Архитектура», «События», «Стиль». Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях, созданных ее жителями.
«В этом году на конкурс было направленно 29 тысяч фоторабот из всех регионов России, - рассказал Виктор Гуменюк. – 306 из которых вошли в финал».
Известный далеко за пределами Камчатского края фотохудожник Виктор Гуменюк уже в пятый раз принимает участие в конкурсе. И каждый раз его работы попадали в число победителей, сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края
«В этом году я направил на конкурс три фотографии: «Жизнь удалась», «Сивуч» и «Танец Хололо». На фотографии с медвежонком запечатлен момент, когда малыш отобрал большого лосося у мамы и, убежав от братьев, принялся за трапезу. Ему хорошо! У него жизнь теперь точно – удалась!», - рассказал Виктор.
Все три фотографии Виктора Гуменюка вышли в финал и войдут в альбом «Лучшие фотографии России 2012», который ежегодно выпускается по итогам конкурса. Его в качестве приза за победу и получит Виктор Гуменюк.
Также, по традиции, фотографии победителей и финалистов, станут участниками ежегодной выставки в Москве, которая откроется в феврале 2013 года.
«После проведения выставки в Москве, она будет «путешествовать» по городам России и за рубежом. Знаю, что таким образом с моими работами знакомились во Франции и Эмиратах. Участие в подобных выставках – это не погоня за деньгами. Приз – не денежный, он измеряется немного другим эквивалентом», - сказал фотограф.
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