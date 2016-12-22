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ВТБ финансирует инвестиционный проект строительства нефтяного терминала в ТОР "Камчатка"
Общая стоимость проекта составляет 420 млн рублей, сумма прямых инвестиций – 350 млн рублей. Комплекс будет построен на базе существующего причального сооружения в Петропавловске-Камчатском, в него войдут резервуарный парк на 18 тысяч тонн, два поста судовой сливо-наливной эстакады с возможностью перевалки порядка 35 тысяч тонн топлива в сутки и три поста автомобильной эстакады с возможностью перевалки 15 тысяч тонн в сутки. Ввод комплекса в промышленную эксплуатацию планируется в 2019 году.
Руководитель дирекции ВТБ по Камчатскому краю Сергей Финке прокомментировал: «Для Камчатского края развитие инфраструктуры является одним из приоритетных направлений. Строительство терминала в перспективе позволит удовлетворить потребность судоходных компаний, осуществляющих навигацию по Северному морскому пути, в светлых нефтепродуктах. ВТБ планирует продолжить финансирование данного проекта».
«Комплекс обеспечит потребности предприятий Камчатского края и судоходных компаний, осуществляющих экологически чистую бункеровку судовым топливом в акватории Авачинской бухты», - подчеркнул директор по развитию предприятия «Морской Стандарт-Бункер» Борис Лаврентьев.
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Морской стандарт Бункер» стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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