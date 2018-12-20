|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 20 Декабря, 15:43 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ФАС: "ННК-Камчатнефтепродукт" работает без нарушений
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Камчатскому краю прекратило дело в отношении АО "ННК-Камчатнефтепродукт", входящего в состав Группы компаний ННК.
"Действия "ННК-Камчатнефтепродукта" по неповышению розничных цен на своих АЗС при росте крупнооптовых цен на нефтепродукты в мае-июне 2018 года - результат выполнения решения Правительства [РФ]. Они не были направлены на приобретение преимуществ перед конкурентами, поскольку в результате вышеуказанных действий АО "ННК-КНП" потерпело убытки, в отличие от ООО "ТСК", - зафиксировано в решении антимонопольного ведомства.
Напомним, что в конце мая с.г. заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого было принято решение о "заморозке" розничных цен на нефтепродукты на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на уровне 30 мая. Следуя договоренностям, Группа компаний ННК зафиксировала цены на всех автозаправочных комплексах своей сети, в т.ч., на территории полуострова Камчатка.
Не имея подобных обязательств, ООО "ТСК", инициатор жалобы на АО «ННК-Камчатнефтепродукт», реализовывало топливную продукцию по свободным ценам, которые превышали цену на заправках ВИНК. «Согласно информации, предоставленной ООО «ТСК», в мае-июне 2018 года ООО «ТСК» получило доходы по АЗС» - отмечается в Решении УФАС по Камчатскому краю, что противоречит предоставляемой ранее независимыми АЗС информации об убыточности их деятельности.
«Факты отпуска АО «ННК-Камчатнефтепродукт» нефтепродуктов на свои АЗС по ценам ниже отпускных цен конкурентам, осуществляющим деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами, а также получения преимуществ от «замораживания» розничных цен на нефтепродукты, не подтвердились» - резюмируется в решинии УФАС.
Группа компаний ННК ответственно заявляет, что продолжит работу по бесперебойному обеспечению потребителей Дальневосточного федерального округа, включая полуостров Камчатка, качественными нефтепродуктами, сохраняя стабильную ценовую политику в регионе своего присутствия.
- ФАС: "ННК-Камчатнефтепродукт" работает без нарушений
- Камчатка и Чукотка уточнят границы
- Число иностранных туристов, посетивших Камчатку, выросло в 2 раза
- Порядка тысячи жителей и гостей Москвы "побывали" за три дня на Камчатке
- Первая заявка на участие в "Берингии-2019" поступила в оргкомитет гонки
- Камчатка и Чукотка собираются уточнить свои границы
- 15 новых туристических проектов презентовали на Камчатке
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- Камчатский край удостоен премии National Geographic Traveler Awards 2018
- Развитие и поддержку бизнеса обсудили на II Камчатском форуме предпринимателей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.