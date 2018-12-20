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Камчатская гонка на собачьих упряжках получила международную премию
Вручение премии состоялось накануне в Санкт-Петербурге в рамках VIII Евразийского ивент-форума. Награды вручили компаниям и проектам федерального и регионального уровней в пяти номинациях. Региональным событием года стала традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия-2018".
Традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проходит с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяжённая гонка на собачьих упряжках в стране: каюры преодолели 25 этапов трассы общей протяженностью 2101 километр. В 2018 году за звание победителя гонки боролись 15 каюров. Чемпионом "Берингии-2018" стал камчатский каюр Валентин Левковский. В качестве приза ему достались 3 млн рублей. В этом году маршрут "Берингии-2019" оставит 1,5 тыс. километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки. Маршрут гонки будет состоять из 16 этапов. "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки. Из Оссоры упряжки направятся в Усть-Камчатск.
Отметим, что "Берингия" вошла в перечень из 200 самых интересных событий России из разных уголков страны, удостоенных звания "Национального события года", который определил Национальный календарь событий EventsInRussia.com.
Среди победителей премии EFEA Awards отмечены фестиваль "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Московские сезоны" Правительства Москвы (номинация "Событие года"), Петербургский международный экономический форум ("Проект года"), выставка "Дорога", впервые проведенная в Казани ("Открытие года") и другие.
Премия EFEA Awards – признанный знак отличия событийной отрасли России, неофициально названный участниками рынка и профессиональными СМИ "Оскаром индустрии встреч". На торжественном вечере были подведены итоги рейтинга, составленного по количеству упоминаний в публикациях российских СМИ форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий и мест для проведения событий.
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