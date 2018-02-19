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На Камчатке биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова готовят к открытию "Берингии"
В преддверии начала рекордной гонки 2018 года территорию спортобъекта расчищают от снега, готовят праздничное оформление трибун и тематических площадок.
«Всё идёт по графику, без малейших отклонений. Основные работы будут завершены к 1 марта – дате проведения гонки "Дюлин". Инсталляцию тематических площадок открытия "Берингии" начнём выставлять сразу после завершения детских стартов. Сделаем всё необходимое, чтобы к утру 3 марта на биатлонном комплексе всё было "с ниточки, с иголочки"», - отметил один из организаторов праздничной программы, посвящённой открытию «Берингии-2018» Максим Кассап.
В этом году специально к открытию гонки территорию биатлонного комплекса украсят снежными скульптурами, выполненными в камчатской тематике, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Новшество в оформлении этого года - замечательные резные фигуры, которые гости увидят на входе на биатлонный комплекс и в районе, где будет размещаться "берингийское" стойбище. Для создания скульптур мы пригласили двух мастеров из Хабаровска», – рассказал Максим Кассап.
Высота каждой фигуры составит 3,5 метра. По планам организаторов, на праздничной площадке биатлонного комплекса будут поставлены 6 снежных скульптур.
«Мы уже много лет занимаемся ледовыми и снежными скульптурами, были на разных международных конкурсах, имеем множество наград. Рады, что нас пригласили оформить мероприятие, посвящённое открытию камчатской гонки "Берингия". Насколько знаем, такое оформление у вас в первый раз, надеемся, гостям праздника понравится, - отметил художник, резчик по снегу Владимир Антонов. – При создании скульптур снег ставится в опалубку, забивается, затаптывается и несколько дней смораживается. Потом уже можно резать пилами, различными стамесками. За несколько дней мы поставили две скульптуры Хаски на входе. Сейчас приступили к новым скульпторам – делаем медведя и ворона Кутха».
Напомним, открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018» состоится на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова 3 марта. Для зрителей готовят грандиозный спортивно-развлекательный праздник. По традиции в рамках мероприятия перед собравшимися зрителями выступит приглашённый артист российской эстрады. В этот раз с открытием «Берингии» камчатцев поздравит автор песен, певец Сергей Трофимов, который прилетит на полуостров со своими музыкантами. Артист исполнит как уже полюбившиеся публике хиты, так и свои новые песни.Билеты на открытие «Берингии-2018» можно приобрести в кассе Камчатского театра драмы и комедии.
В 2018 году маршрут «Берингии» свяжет село Мильково Камчатского края и поселок Марково Чукотского автономного округа. К участию в экспедиции заявились 16 каюров. Участникам гонки предстоит пройти рекордную дистанцию - свыше 2000 км.
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