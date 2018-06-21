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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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21 Апреля 2016, 11:27 | Регион сегодня
Камчатка приняла первый круизный лайнер
На Камчатке 20 апреля открылся круизный сезон. Первым в этом году в акваторию Авачинской бухты зашёл лайнер "Crystal Serenity". Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края, передает журнал "Дальневосточный капитал".
Судно следует из Японии, на его борту находятся порядка 1000 пассажиров и 600 членов экипажа. Для туристов организована обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Стоянка продлилась несколько часов, вечером лайнер покинул Авачинскую бухту, продолжив путь в направлении США.
По информации агентства по туризму и внешним связям Камчатского края в 2015 году к берегам полуострова подходили 18 круизных судов. Лайнеры привезли на Камчатку более 5000 иностранных туристов. Наибольшей популярностью Камчатский край пользуется у туристов из США, Японии, Канады и Германии.
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