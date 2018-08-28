Рыбаки и переработчики Камчатки готовы к лососёвой путине

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 03 Сентября, 18:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
03.09 |
Может ли Приморье конкурировать на мировом рынке сои?
03.09 |
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд
03.09 |
Защитить свои права жителям Приморья поможет финансовый омбудсмен
03.09 |
Во Владивосток для встречи с Путиным на ВЭФ-2018 прилетит Председатель КНР
31.08 |
С 1 сентября граждане 18 государств смогут приезжать в Хабаровск по электронным визам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
21 Июня 2017, 15:01 | Регион сегодня

Рыбаки и переработчики Камчатки готовы к лососёвой путине

Всего в этом году, согласно прогнозам науки, камчатские рыбаки смогут добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин проверил готовность предприятий, расположенных в Усть-Большерецком районе, к предстоящей лососёвой путине. Большая рыбалка стартует на западном побережье региона в середине июля. В рабочей поездке также приняли участие председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко и представители краевого Правительства.

В посёлке Озерновский глава региона осмотрел береговые мощности двух крупнейших рыбопререабатывающих компаний «Озерновский РКЗ №55» и «Витязь-Авто».

«Все основные предприятия, которые здесь расположены, готовы к лососёвой путине, хотя её активная фаза начнётся только в июле. Сейчас на заводах обрабатывают белорыбицу, загрузка полная, персонал набран. Компании планируют в этом году добыть здесь порядка 20 тысяч тонн нерки. Думаю, что они с этой задачей справятся», - сказал Владимир Илюхин.

Губернатор посетил новый рыбоконсервный цех ОРКЗ №55, который был запущен в работу в 2015 году. На предприятии были модернизированы морозильные мощности завода, внедрена новая технология производства. Это крупнейший реализованный инвестиционный проект в рыбной промышленности Камчатки.     

«Озерновский РКЗ-55 – это одно из старейших рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки. Здесь проведена большая модернизация – в развитие производства вложено более 1,5 млрд рублей инвестиций. Очень похвально, что бизнес такие работы проводит. Ведь во многом благодаря таким предприятиям, на побережьях люди остаются жить и работать», - сказал Владимир Илюхин.   

Глава региона также побывал на современном заводе компании «Витязь-Авто», пообщался с работниками и руководством предприятия. Кроме того, Владимир Илюхин осмотрел построенную в 2016 году баню, хлебопекарню посёлка Озерновский и продовольственный магазин.

«Компания «Витязь-Авто» несёт большую социальную нагрузку. Силами предприятия была восстановлена хлебопекарня, которая обеспечивает хлебом жителей посёлка и организации, которые здесь работают. Осмотрели баню. Таких объектов, я думаю, на Дальнем Востоке нигде нет. Хотя это поселковая баня, куда любой желающий может прийти помыться. В магазине  есть необходимый набор продуктов. Причём, на некоторые наименования цены ниже, чем в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. И это тоже работа бизнеса, который смог организовать прямые поставки из Владивостока», - сказал Губернатор.

Также глава региона осмотрел строительную площадку, где началось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Инициатором инвестиционного проекта является «Ассоциация рыбопромышленных предприятий Озерновского региона». Ввести объект в эксплуатацию планируется осенью 2017 года.

По итогам рабочей поездки Губернатор подчеркнул, что в целом в посёлке Озерновский за последние годы была проведена большая работа, вместе с тем, он призвал местные власти активнее работать с бизнесом.  

«У меня есть нарекания как к муниципальной, так и к поселковой власти. Им есть над чем работать. С таким бизнесом, конечно, надо взаимодействовать, чтобы получить больший эффект во благо жителей. Ряд вопросов будем решать и с главой района, и с главой поселения», - отметил Владимир Илюхин.

Напомним, что лососёвая путина стартовала на Камчатке 1 июня. Первыми начали рыбачить предприятия в Усть-Камчатском, Алеутском, Олюторском районах и в Кроноцком заливе. Основной промысел на морских неводах в Усть-Большерецком районе стартует с 15 июля.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: рыбная отрасль  Камчатка 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:02
Ресторанный бизнес с опорой на своих В Приморье до 90% китайских заведений работают с присутствием иностранного капитала. Нелегальный бизнес крайне негативно отражается на экономике региона
статьи раздела
Территория
17 Июля 2018, 13:00
Узнаваемый бренд региона В Хабаровском крае продвигают товарный знак "Наш выбор 27"
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика