|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 03 Сентября, 18:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Рыбаки и переработчики Камчатки готовы к лососёвой путине
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин проверил готовность предприятий, расположенных в Усть-Большерецком районе, к предстоящей лососёвой путине. Большая рыбалка стартует на западном побережье региона в середине июля. В рабочей поездке также приняли участие председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко и представители краевого Правительства.
В посёлке Озерновский глава региона осмотрел береговые мощности двух крупнейших рыбопререабатывающих компаний «Озерновский РКЗ №55» и «Витязь-Авто».
«Все основные предприятия, которые здесь расположены, готовы к лососёвой путине, хотя её активная фаза начнётся только в июле. Сейчас на заводах обрабатывают белорыбицу, загрузка полная, персонал набран. Компании планируют в этом году добыть здесь порядка 20 тысяч тонн нерки. Думаю, что они с этой задачей справятся», - сказал Владимир Илюхин.
Губернатор посетил новый рыбоконсервный цех ОРКЗ №55, который был запущен в работу в 2015 году. На предприятии были модернизированы морозильные мощности завода, внедрена новая технология производства. Это крупнейший реализованный инвестиционный проект в рыбной промышленности Камчатки.
«Озерновский РКЗ-55 – это одно из старейших рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки. Здесь проведена большая модернизация – в развитие производства вложено более 1,5 млрд рублей инвестиций. Очень похвально, что бизнес такие работы проводит. Ведь во многом благодаря таким предприятиям, на побережьях люди остаются жить и работать», - сказал Владимир Илюхин.
Глава региона также побывал на современном заводе компании «Витязь-Авто», пообщался с работниками и руководством предприятия. Кроме того, Владимир Илюхин осмотрел построенную в 2016 году баню, хлебопекарню посёлка Озерновский и продовольственный магазин.
«Компания «Витязь-Авто» несёт большую социальную нагрузку. Силами предприятия была восстановлена хлебопекарня, которая обеспечивает хлебом жителей посёлка и организации, которые здесь работают. Осмотрели баню. Таких объектов, я думаю, на Дальнем Востоке нигде нет. Хотя это поселковая баня, куда любой желающий может прийти помыться. В магазине есть необходимый набор продуктов. Причём, на некоторые наименования цены ниже, чем в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. И это тоже работа бизнеса, который смог организовать прямые поставки из Владивостока», - сказал Губернатор.
Также глава региона осмотрел строительную площадку, где началось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Инициатором инвестиционного проекта является «Ассоциация рыбопромышленных предприятий Озерновского региона». Ввести объект в эксплуатацию планируется осенью 2017 года.
По итогам рабочей поездки Губернатор подчеркнул, что в целом в посёлке Озерновский за последние годы была проведена большая работа, вместе с тем, он призвал местные власти активнее работать с бизнесом.
«У меня есть нарекания как к муниципальной, так и к поселковой власти. Им есть над чем работать. С таким бизнесом, конечно, надо взаимодействовать, чтобы получить больший эффект во благо жителей. Ряд вопросов будем решать и с главой района, и с главой поселения», - отметил Владимир Илюхин.
Напомним, что лососёвая путина стартовала на Камчатке 1 июня. Первыми начали рыбачить предприятия в Усть-Камчатском, Алеутском, Олюторском районах и в Кроноцком заливе. Основной промысел на морских неводах в Усть-Большерецком районе стартует с 15 июля.
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
- Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
- Резидент ТОР "Камчатка" завершает строительство завода по переработке минтая
- Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Резидент ТОР "Камчатка" начал строить котельную для своего рыбзавода
- Камчатка побила рекорды прошлогодней лососевой путины
- Прогнозируемый объем вылова тихоокеанских лососей на Камчатке увеличен до 364 тысяч тонн
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.