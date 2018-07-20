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Вторник| 21 Августа, 16:55 |
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На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
В Петропавловске-Камчатском первый резидент свободного порта – ООО «Новый дом» - завершает основной этап строительства гостиничного комплекса переменной этажности – от 13 до 15 этажей. Уже практически полностью готов монолитный каркас, после чего инвестор приступает к монтажу кровли и фасадов.
"Сейчас выбранные нами материалы проходят испытания в независимой лаборатории в Китае по многим показателям. Как только будут результаты, начнутся поставки и монтаж. К зиме мы планируем сделать «тепловой контур», по крайней мере, в концертном зале, чтобы можно было приступить к внутренним работам. В настоящее время занимаемся прокладкой инженерных сетей", - рассказал Михаил Смирнов, генеральный директор ООО «Новый дом».
Благодаря преференциям резидента свободного порта, застройщик сэкономит до 15% от общей сметы за счет того, что не придется платить таможенную пошлину на ввоз импортных стройматериалов. Также в более сжатые сроки удается решать административные вопросы.
«Наши заявки по выделению земельных участков, заключение соглашений, например, по инженерным сетям, рассматриваются в первоочередном порядке. Достаточно быстро вопросы с госорганами решаются», - рассказал Михаил Смирнов.
Предполагается, что гостиничный комплекс будет 5-звездочным, аналогов которых на Камчатке на сегодняшний день нет. Он включит в себя административное здание с офисными помещениями, гостиницу на 177 номеров, фитнес-центр с 25-метровым бассейном, SPA-центром и баней в корейском стиле, различные развлекательные заведения, а также концертный зал на 500 мест. Общая стоимость проекта – 1,3 млрд рублей, 550 млн из которых уже вложено в объект. Примечательно, что это будет не сетевая гостиница, с названием инвестор пока не определился. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – первый квартал 2020 года.
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