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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке для предпринимателей цены на интернет снизились в несколько раз
В соответствии с поручением Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина Правительство субъекта совместно с операторами связи проводит планомерную работу по оптимизации тарифов на услуги для бизнес-сообщества, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В настоящее время операторами разработаны новые тарифные планы на услуги широкополосного доступа к сети интернет для камчатского бизнеса.
Провайдеры предлагают различные тарифные планы для подключения Интернета в офис, специальные пакетные предложения для малых и средних компаний или индивидуальные предложения для предприятий и организаций, сообщили в агенстве по информатизации и связи Камчатского края.
"Так, например, Камчатский филиал «Ростелекомом» предоставляет несколько пакетов выгодных услуг для предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые арендуют площади в бизнес-центрах, торгово-развлекательных центрах, офисных зданиях и т.д. Стоимость доступа к сети Интернет для новых абонентов составит 1300 рублей за 2 Мбит/с.; 3300 рублей за 5 Мбит/с., 6500 рублей за 10 Мбит/с. Есть пакетные предложения для предприятий и организаций, которые включают в себя безлимитный Интернет на скорости от 2 до 15 Мбит/с, 500 минут на мобильную связь и 50 Гб мобильного Интернета и одну или несколько дополнительных услуг («Виртуальная АТС», «WiFi», «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение»). Стоимость пакета составит от 7000 рублей в зависимости от выбранной скорости доступа в интернет. Ранее стоимость доступа к сети интернет на скорости 2 Мбит/с для юридических лиц составляла 18000 рублей в месяц", – рассказала руководитель агенства по информатизации и связи Камчатского края Инга Леонтьева.
Добавим, что у операторов мобильной связи для бизнеса появились тарифные планы с объемными пакетами включенного трафика, скорость мобильного интернета увеличилась в несколько раз.
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